彰化父暴怒痛扁兒？疑車窗故障猛朝後座揮拳 驚悚畫面曝光

彰化縣有民眾今天上午在和美鎮糖友一街一家超商前看到一名男子疑似車窗壞了，卻將氣出在後座小孩，對著車內揮拳，也傳出小孩哭聲，一旁熱心民眾看傻，嚇得將影音po上網，警方表示已接獲通報，並查出小客車車號，將通知車主到案說明。

有民眾在「和美幫幫」po文指出，今天上午11點多要去買東西，突然聽到很大聲的哭聲，轉頭一看，一名男子疑似因車窗故障，對後座小孩發火，還有搥打動作，貼文目擊者說「下手好重」、「太可怕了，只想知道車上孩子還好嗎？」。

影片顯示，男子一直在喬故障的車窗，但喬不動，即失控地對著後座猛揮拳，還聽男子暴怒說「不是叫你不可以」、「那麼皮啊」、「你要讓我氣死啊，為什麼啊」。

影片一出，引發民眾關心，由於小孩哭聲太淒慘，民眾紛紛留言「為什麼要下那麼重的手，車窗壞了去修理就好」、「太扯了」、「救救這個孩子」、「可憐的小孩」。

和美警分局表示，已接到民眾通報疑似不當管教情事，警方已查到小客車車號，正在聯繫當事人到案說明。到底車主是直接打小孩、還是打在安全座椅上有待釐清。