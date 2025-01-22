賓士男開車撿手機追撞拖板車 「鮮紅液體」流滿地嚇壞路人
新北市28歲黃男今天下午3時許駕駛賓士車行經林口區文化北路時，為撿拾掉落在腳踏板的手機未注意車前狀況，追撞前方載運怪手的拖板車。賓士車車頭當場凹陷，引擎冷卻水外洩流滿地所幸無人受傷。林口警依規定拍照測繪，並迅速排除事故。
據了解，林口警方今天下午3時許接獲報案，在林口區文化北路發生車禍。警方到場經了解，開賓士車的黃男撞上由47歲高男駕駛的拖板車後，賓士車車頭嚴重凹陷變形，引擎冷卻水也隨之外洩，鮮紅色的冷卻水溢流滿地，乍看之下像極鮮血。
經過的民眾以為有人受傷，趕緊拍照上傳詢問，所幸這起車禍並未造成人員傷亡。林口警方到場後經查看，雙方駕駛均無酒味酒容故未實施酒測。警方依規定拍照測繪並開立事故登記聯單予雙方。
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