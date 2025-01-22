在友人家產子怕被發現 女子將男嬰裝箱帶回家…1原因不涉刑責

嘉義市1名30歲女子日前在友人住處產下無心跳男嬰，將男嬰裝紙箱帶回家才報119，警報請檢察官相驗，參酌醫院流產判定，初判男嬰出生時已無生命跡象，女子無涉及刑事責任。

檢警表示，30歲女子於19日下午在共和路住家通報消防局需救護，救護車趕抵，發現是1名無心跳的男嬰，男嬰臍帶未剪連胎盤，當時用毛巾包覆，已無生命跡象，隨後連同女子一起送醫，警據報詢問，女子說詞前後矛盾。

經警方調閱監視器了解後，女子坦承於19日上午在友人住處浴室產子，因害怕友人發現，當下並沒有通報119，在清洗浴室後，將無心跳的男嬰裝入紙箱帶回住處，通報119處理。