台南北區連棟民宅火警 屋主逃生機警「1動作」救了命

台南市北區大興街226巷內連棟4樓民宅昨晚發生火警，消防局據報後趕赴火場灌救，火勢15分內迅速撲滅。事後消防人員發現起火處所位1樓床鋪書櫃雜物，屋主一家發現火災後隨即關門，並往鄰棟2樓逃生，消防局指出，正因為關門得宜，火勢未向上延燒及煙燻。

這場民宅火警很快被撲滅，事後消防人員發現起火處所位1樓床鋪書櫃雜物，屋主母女兩人因輕微嗆傷送醫，幸無大礙。然而，消防人員發現該建物未安裝住宅用火災警報器，消防人員救災後也宣導屋內需安裝住宅型警報器，以防不測。

消防局第六大隊強調，當發現房間外起火，且已有大量濃煙無法逃生時，應立即關閉房門，避免濃煙竄入，並以衣物或棉被將門縫塞住；若房間內有對外開口，應將開口打開，同時向119報案，並說明受困位置等待救援。