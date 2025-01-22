快訊

龍年封關！外資抱股過年這檔買超最高 聯電被大賣8.8萬張

中職／悍將挖李珠珢像簽自由球員 韓網友：台灣是啦啦隊MLB？

7旬婦深夜迷途高美溼地 逆行快車道遭攔：走很久都找不到家

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

室外體感溫度不到10度，7旬老婦深夜迷途高美溼地，竟逆向行走清水區港埠路快車道，甚至左小腳流血不止，老婦向路過員警表示「要回家，但忘記方向在哪，走很久都找不到」，屬勸不聽後，清水警自掏500元給老婦買熱食，並與救護人員協助老護上車前往醫院，所幸經就醫治療包紮後無大礙，最後由女兒趕赴醫院接回家。

清水分局高美派出員警日前執行防制危險駕車勤務時，巡經清水區港埠路五段時，發現有老婦逆向行走在快車道上，由於路過車輛車速快，險象環生，為避免來往車輛發生交通事故，立即開啟警示燈警戒，老婦見警車到來一臉驚慌走上安全島，由於深夜體感溫度不到10度，警方發現該老婦穿著單薄且手上提一袋骨頭的物品，且左小腿疑似擦傷流血不止，警方立即通知救護車，在等待的同時，老婦僅說出自己的姓名。

警方透過電腦查出為73歲林姓老婦，住處離高美溼地現場附近約2公里處，並立即通知家屬，救護車到場時，老婦堅持不願上車並直說「我要回家」，警方說「不行啦，你有受傷先去醫院治療，為何不去…」，雙方僵持1-2分鐘後，老婦才說出「我要拿這些東西回家吃，我不要去醫院…」，警方表示「這簡單，你不用擔心，等一下治療後醫院旁買熱的東西吃」隨即從拿出500元給老婦。

救護人員說，當時氣溫相當低，老婦穿著單薄又找不到路，較易發生失温危險，幸好警方即時發現而送醫獲救。

7旬老婦深夜迷途高美溼地，竟逆向行走清水區港埠路快車道，清水警自掏500元給老婦買熱食，並與救護人員協助老護上車前往醫院。圖／清水分局提供
7旬老婦深夜迷途高美溼地，竟逆向行走清水區港埠路快車道，清水警自掏500元給老婦買熱食，並與救護人員協助老護上車前往醫院。圖／清水分局提供
7旬老婦深夜迷途高美溼地，竟逆向行走清水區港埠路快車道，清水警自掏500元給老婦買熱食，並與救護人員協助老護上車前往醫院。圖／清水分局提供
7旬老婦深夜迷途高美溼地，竟逆向行走清水區港埠路快車道，清水警自掏500元給老婦買熱食，並與救護人員協助老護上車前往醫院。圖／清水分局提供

老婦 車道

延伸閱讀

民力挹注急救力 捐金門消防首輛高頂救護車價520萬

腹痛急救…突亮刀搶救護車！日男被捕稱「想自己開去醫院」

影／葉片墳場近十年 高美濕地旁散落廢棄風電葉片

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

相關新聞

國3中和隧道「轎車燒成火球」 南下路段塞爆嚴重回堵至新店

北二高南下中和隧道今天下午4時許驚傳火燒車意外，整輛汽車陷入一片火海中，火勢在20分鐘後撲滅。據了解，車主已早一步下車逃...

警逮「阿婆級」車手！76歲的她「暈船」戰地情人被騙錢才改騙人

高雄湖內警分局日前逮捕一名76歲吳姓女車手，她被逮後，自揭悲慘過往，原來詐團以「感情詐騙」取得她信任，原想從她手中騙錢，...

共同都吃凱薩沙拉...基隆餐廳3批客人7人就醫 衛生局今命停業

基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，有7名客人出現嘔吐等不適症狀就醫。衛生局今天表示，疫調患者有共同食用凱薩沙拉等餐食，...

指藍委施壓國軍製造商貪汙 女網友到案「我編的」

近日網路社群平台Threads（脆）有人發文，影射立委馬文君透過助理施壓國軍護具製造商偷工減料，藉此貪汙。警方昨天找到發...

琉球漁船進港突冒煙 警消急滅火無人傷亡

屏東縣消防局今日下午3時17分，接獲海巡琉球大福安檢所來電，表示琉球鄉大福漁港有1艘漁船進港時，船上突然冒煙請求協助，消...

彰化父暴怒痛扁兒？疑車窗故障猛朝後座揮拳 驚悚畫面曝光

彰化縣有民眾今天上午在和美鎮糖友一街一家超商前看到一名男子疑似車窗壞了，卻將氣出在後座小孩，對著車內揮拳，也傳出小孩哭聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。