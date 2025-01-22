7旬婦深夜迷途高美溼地 逆行快車道遭攔：走很久都找不到家

室外體感溫度不到10度，7旬老婦深夜迷途高美溼地，竟逆向行走清水區港埠路快車道，甚至左小腳流血不止，老婦向路過員警表示「要回家，但忘記方向在哪，走很久都找不到」，屬勸不聽後，清水警自掏500元給老婦買熱食，並與救護人員協助老護上車前往醫院，所幸經就醫治療包紮後無大礙，最後由女兒趕赴醫院接回家。

清水分局高美派出員警日前執行防制危險駕車勤務時，巡經清水區港埠路五段時，發現有老婦逆向行走在快車道上，由於路過車輛車速快，險象環生，為避免來往車輛發生交通事故，立即開啟警示燈警戒，老婦見警車到來一臉驚慌走上安全島，由於深夜體感溫度不到10度，警方發現該老婦穿著單薄且手上提一袋骨頭的物品，且左小腿疑似擦傷流血不止，警方立即通知救護車，在等待的同時，老婦僅說出自己的姓名。

警方透過電腦查出為73歲林姓老婦，住處離高美溼地現場附近約2公里處，並立即通知家屬，救護車到場時，老婦堅持不願上車並直說「我要回家」，警方說「不行啦，你有受傷先去醫院治療，為何不去…」，雙方僵持1-2分鐘後，老婦才說出「我要拿這些東西回家吃，我不要去醫院…」，警方表示「這簡單，你不用擔心，等一下治療後醫院旁買熱的東西吃」隨即從拿出500元給老婦。