新法上路首次！刑事局通知虛幣交易所 返還32名詐騙被害人1113萬

詐騙集團以泰達幣洗錢，被害人不易拿回財損，刑事局與4家虛擬貨幣交易所合作，本月持續返還32名假投資被害人共1113萬元，這是首次依新制定的詐欺犯罪危害防制條例返還。

刑事局科技犯罪防制中心去年7月起與現代財富科技有限公司（MaiCoin/MAX）、幣託科技股份有限公司（BitoPro）、鏈科股份有限公司（XREX）、禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）建立聯防通報機制，由交易所通報異常交易給刑事局，去年12月正式推動「返還被害款項專案」。

刑事局分析被害人身分，透過派出所通知製作筆錄，交易所接獲刑事局函文，聯繫被害人，經被害人提供身分證明文件、報案證明單、切結書，返還款項。刑事局第一波清查出前年10月起投資受騙的32名被害人、財損1113萬元，被害款項多在交易所綁定的銀行帳戶，少數已轉為泰達幣，其中財損最高109萬元，本月13日起陸續返還，迄今返還其中11人約4百萬元。

刑事局清出數百件詐欺案待返還，但其中有案件涉及以太幣，也有單一帳戶有兩名以上被害人款項，因太幣價格波動或帳戶部分款項流出，尚須確認返還金額。

立法院去年7月12日三讀通過詐防條例，當月31日公布，第8至11條授權訂定金融防制措施子法，金管會11月29日公布金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法，刑事局依該辦法64至67條返還。刑事局表示，被害人最期盼拿回財損，新法有助於及時攔阻可疑金流與幣流，加速返還，讓被害人有感。