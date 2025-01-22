18童受害！台南某私幼施虐停招1年 教局說重話：再發生就停辦

台南市歸仁區某私立幼兒園發生教保員施虐園童案，南市教育局今天表示，園所有重大管理疏失，停招一年處分。若日後再發生相同事件，不排除加重處分停辦、甚至廢止設立許可，全案教育局也將主動移送司法單位偵辦。

台南市教育局表示，12月30日接獲陳情後立即啟動調查，並行文給幼兒園對行為人先停職，3名外聘學者專家組成的調查小組，日前已完成調查，並在1月20日召開認定委員會，決議吳姓教保員因對幼兒有多次身心傷害的不當管教行為，屬情節重大，因此認定終身不得擔任教保服務人員，並裁罰40萬元。同班另一名王姓教保員，因消極不作為且有非屬情節重大的不當管教，裁罰4萬元。

教育局強調，園方因未善盡管理責任而發生情節重大不當管教事件，除依法對負責人處最高6萬元罰鍰外，也將處分停招一年，若日後再發生相同事件，不排除停辦、甚至廢止設立許可處分。

教育局表示，調查過程中，承辦人員主動發現另一個3歲小班也有疑似不當管教行為後，隨即立案調查，後續有家長反映其他幼幼班也有類似情形，教育局都立即與社會局社工至該園保全證據並啟動調查。過程中警方取回監視硬碟，其中幼幼班影像疑似毀損部分已還原，目前2案皆已組成調查小組立案調查中，後續將依調查程序檢視相關監視器影像並訪談相關人員，如認定有違法行為，也會依規定對行為人及負責人課以重責。

為釐清行為人違法行為，已調取兩周監視器畫面，並花14天檢視監視器畫面，且將相關影像資料全部提供調查小組，因受害幼生高達18名、且行為次數較多，因此在家長觀看錄影畫面時，僅先呈現部分較明顯的不當管教行為畫面，雖未全部提供家長觀看，但全部均有列入調查報告，足以做為認定委員會綜合判定的心證，最後做成該行為人終身不適任的處分。

教育局表示，針對幼兒園不當管教的違法行為，在虐童零容忍政策下，對每一案件的調查處理絲毫不敢懈怠，負責承辦人員為盡快釐清案情，並以確保行政調查與認定作業周延，日以繼夜的工作，身心承受的壓力不小，目前已建立與婦幼隊緊密連繫的機制，讓家長決定是否另提民刑事司法主張，盼各界給予基層鼓勵與肯定。