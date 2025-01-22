菲籍貨輪船員酒後衝突 1人腹部遭刺送醫不治
菲律賓籍貨輪「宿霧輪」停靠高雄港，2名同是菲籍的船員在船上喝酒卻起衝突，其中1人持刀涉嫌刺殺另名船員，經送醫急救2天後死亡，全案由高雄港務警察總隊報檢方查辦，今天檢方相驗死因。
據了解，宿霧輪1月18日停靠高雄港77號碼頭期間，船員瑞安（音譯）與達瓦夫（音譯）當天清晨6時，在船上喝酒，2人因隙故起衝突，瑞安竟持刀涉嫌刺殺達瓦夫的腹部，其他船員趕緊求救。
達瓦夫經港務消防隊送往小港醫院急救，高雄港務警察總隊逮捕涉案的瑞安，依殺人未遂移送高雄地檢署查辦，當日獲檢方交保。
達瓦夫經手術後，傷勢一直不樂觀，直到1月20日經醫院宣告死亡。警方據報，再度逮捕瑞安，報請高雄地檢署察官相驗達瓦夫的死因。據悉，達瓦夫遭刺受傷後，已動過手術，檢警將在法醫相驗後，再決定將以涉傷害致死或殺人罪嫌查辦全案。
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