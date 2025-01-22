快訊

12強賽／7000萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

賴總統重話檢討打詐不力 基層警要求道歉：對全台警察公開羞辱

菲籍貨輪船員酒後衝突 1人腹部遭刺送醫不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

菲律賓籍貨輪「宿霧輪」停靠高雄港，2名同是菲籍的船員在船上喝酒卻起衝突，其中1人持刀涉嫌刺殺另名船員，經送醫急救2天後死亡，全案由高雄港務警察總隊報檢方查辦，今天檢方相驗死因。

據了解，宿霧輪1月18日停靠高雄港77號碼頭期間，船員瑞安（音譯）與達瓦夫（音譯）當天清晨6時，在船上喝酒，2人因隙故起衝突，瑞安竟持刀涉嫌刺殺達瓦夫的腹部，其他船員趕緊求救。

達瓦夫經港務消防隊送往小港醫院急救，高雄港務警察總隊逮捕涉案的瑞安，依殺人未遂移送高雄地檢署查辦，當日獲檢方交保。

達瓦夫經手術後，傷勢一直不樂觀，直到1月20日經醫院宣告死亡。警方據報，再度逮捕瑞安，報請高雄地檢署察官相驗達瓦夫的死因。據悉，達瓦夫遭刺受傷後，已動過手術，檢警將在法醫相驗後，再決定將以涉傷害致死或殺人罪嫌查辦全案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宿霧輪船員遭同事刺殺送醫不治，高雄港務警察總隊報檢方相驗死因。圖為高雄港務警察總隊。記者林保光／攝影
宿霧輪船員遭同事刺殺送醫不治，高雄港務警察總隊報檢方相驗死因。圖為高雄港務警察總隊。記者林保光／攝影

殺人 高雄港

延伸閱讀

過年9天玩什麼？精選5款「精神時光屋」遊戲 怎麼一不小心就天亮了

帛琉事故新光院長親治療 院方曝小插曲：患者今明出院

懷孕巨蛇被車輾斃腹部破裂「噴出」40條幼蛇 駭人影片瘋傳引議

行政執行署聯合拍賣會 國庫進帳逾1.9億元

相關新聞

警逮「阿婆級」車手！76歲的她「暈船」戰地情人被騙錢才改騙人

高雄湖內警分局日前逮捕一名76歲吳姓女車手，她被逮後，自揭悲慘過往，原來詐團以「感情詐騙」取得她信任，原想從她手中騙錢，...

共同都吃凱薩沙拉...基隆餐廳3批客人7人就醫 衛生局今命停業

基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，有7名客人出現嘔吐等不適症狀就醫。衛生局今天表示，疫調患者有共同食用凱薩沙拉等餐食，...

男嬰哭鬧 生父用抱枕蓋口鼻致死 6歲未就學命案才曝光

新北市楊姓男童滿6歲後未正常讀小學，檢警查出他在4個月大時，黃姓生父疑用抱枕掩蓋口、鼻，壓制男嬰哭鬧聲，導致死亡。黃男5...

宜蘭男嬰全身傷送醫不治…疑似受虐 檢方相驗確認死因

宜蘭市22歲吳姓男子與其妻育有2子，日前3個月大的次子被餵奶時突然失去呼吸心跳，緊急送醫後，經過2周救治，昨天宣告不治，...

台南某私幼傳暴力管教 連2班27童遭巴頭、打背 教局：停招1年

台南市歸仁區某私立幼兒園上月間傳出施虐案，一班26人有18人受虐，市議員林燕祝今天再指控，同所幼兒園又有另一班24名園生...

台中北區傳工安意外！六旬工人墜落2樓鷹架 無生命跡象

台中市北區北平路二段139巷一處小型工地，今天上午11時許傳出工人墜落意外，警消獲報到場時，年約六旬工人疑從工地三樓墜落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。