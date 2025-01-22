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宜蘭男嬰全身傷送醫不治…疑似受虐 檢方相驗確認死因
宜蘭市22歲吳姓男子與其妻育有2子，日前3個月大的次子被餵奶時突然失去呼吸心跳，緊急送醫後，經過2周救治，昨天宣告不治，身上有不少傷痕，警方懷疑有虐兒案情，報請檢方介入；目前嬰兒遺體在福園由檢方相驗，明天解剖確認死因。
據了解，吳男和妻子收入不穩，經常向里辦公室領取民生物資；吳男2歲的大兒子，去年就因為打疫苗時被醫護人員發現身上有傷，通報縣府後送往寄養家庭隔離安置；次子去年9月出生，想不到本月5日就在家中失去呼吸心跳送醫。
男嬰頭部、背部與臀部有可疑傷勢，因傷勢嚴重，被轉送台北榮總，經過2周急救，昨（21）日上午5時許拔管，宣告不治。遺體當天被送往福園，由檢察官偕同法醫相驗，明天將解剖確認死因。
吳男受訪稱，曾經因為無法控制情緒毆打長子，但並沒有打次子，事發當天他剛回家，妻子正在餵奶，嬰兒才吸了幾口，突然昏迷失去呼吸心跳，夫妻倆趕緊送醫。
社會處表示，非常遺憾發生這樣的案件，該家庭是高風險家庭，2歲的長子去年就被送到寄養家庭安置，吳男妻子去年9月生下次子後，社工數度訪視都未發現異樣；目前全案進入司法程序，不方便多說，長子目前仍在寄養家庭安置中。
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