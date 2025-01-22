快訊

12強賽／7000萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

賴總統重話檢討打詐不力 基層警要求道歉：對全台警察公開羞辱

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭男嬰全身傷送醫不治…疑似受虐 檢方相驗確認死因

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭市22歲吳姓男子與其妻育有2子，日前3個月大的次子被餵奶時突然失去呼吸心跳，緊急送醫後，經過2周救治，昨天宣告不治，身上有不少傷痕，警方懷疑有虐兒案情，報請檢方介入；目前嬰兒遺體在福園由檢方相驗，明天解剖確認死因。

據了解，吳男和妻子收入不穩，經常向里辦公室領取民生物資；吳男2歲的大兒子，去年就因為打疫苗時被醫護人員發現身上有傷，通報縣府後送往寄養家庭隔離安置；次子去年9月出生，想不到本月5日就在家中失去呼吸心跳送醫。

男嬰頭部、背部與臀部有可疑傷勢，因傷勢嚴重，被轉送台北榮總，經過2周急救，昨（21）日上午5時許拔管，宣告不治。遺體當天被送往福園，由檢察官偕同法醫相驗，明天將解剖確認死因。

吳男受訪稱，曾經因為無法控制情緒毆打長子，但並沒有打次子，事發當天他剛回家，妻子正在餵奶，嬰兒才吸了幾口，突然昏迷失去呼吸心跳，夫妻倆趕緊送醫。

社會處表示，非常遺憾發生這樣的案件，該家庭是高風險家庭，2歲的長子去年就被送到寄養家庭安置，吳男妻子去年9月生下次子後，社工數度訪視都未發現異樣；目前全案進入司法程序，不方便多說，長子目前仍在寄養家庭安置中。

宜蘭1名3個月大的男嬰疑似受虐致死，檢方相驗遺體，明天解剖確認死因。圖／民眾提供
宜蘭1名3個月大的男嬰疑似受虐致死，檢方相驗遺體，明天解剖確認死因。圖／民眾提供

妻子 寄養家庭 遺體

延伸閱讀

代理宜蘭縣長後的第一個新年 林茂盛視察市場、送神筅黗

春節國5南下 除夕至初二每天恐塞車11小時

影／宜蘭「員山水YOUNG繽紛嘉年華」 900秒煙火秀陪你慶元宵

僅打錯1個字…他竟從新竹殺到宜蘭取貨 萬名網友笑翻：太扯

相關新聞

警逮「阿婆級」車手！76歲的她「暈船」戰地情人被騙錢才改騙人

高雄湖內警分局日前逮捕一名76歲吳姓女車手，她被逮後，自揭悲慘過往，原來詐團以「感情詐騙」取得她信任，原想從她手中騙錢，...

共同都吃凱薩沙拉...基隆餐廳3批客人7人就醫 衛生局今命停業

基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，有7名客人出現嘔吐等不適症狀就醫。衛生局今天表示，疫調患者有共同食用凱薩沙拉等餐食，...

男嬰哭鬧 生父用抱枕蓋口鼻致死 6歲未就學命案才曝光

新北市楊姓男童滿6歲後未正常讀小學，檢警查出他在4個月大時，黃姓生父疑用抱枕掩蓋口、鼻，壓制男嬰哭鬧聲，導致死亡。黃男5...

宜蘭男嬰全身傷送醫不治…疑似受虐 檢方相驗確認死因

宜蘭市22歲吳姓男子與其妻育有2子，日前3個月大的次子被餵奶時突然失去呼吸心跳，緊急送醫後，經過2周救治，昨天宣告不治，...

台南某私幼傳暴力管教 連2班27童遭巴頭、打背 教局：停招1年

台南市歸仁區某私立幼兒園上月間傳出施虐案，一班26人有18人受虐，市議員林燕祝今天再指控，同所幼兒園又有另一班24名園生...

台中北區傳工安意外！六旬工人墜落2樓鷹架 無生命跡象

台中市北區北平路二段139巷一處小型工地，今天上午11時許傳出工人墜落意外，警消獲報到場時，年約六旬工人疑從工地三樓墜落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。