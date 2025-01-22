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台馬海纜中斷 海巡署回放雷達未發現可疑船舶破壞

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天中華電信通報台馬海纜發生斷劣障礙，外界懷疑是否遭人破壞，數位發展部近午指出，2條台馬海纜這全斷主要是纜線劣化導致，海巡署也在下午說明，並未發現可疑船舶破壞。

海巡署指出，1月15日下午3時28分，第三(桃竹)巡防區接獲中華電信通報台馬第三海纜信號異常，經巡防區回放雷達查證，未發現船舶航經障礙地點，並同步回報中華電信公司。

1月22日清晨6時8分，第三 (桃竹)巡防區接獲中華電信通報，5時34分發生障礙，經回放雷達查證，未發現船舶航經障礙地點，並同步回報中華電信公司。

海巡署表示，持續與航港局等單位監控我國海域船舶動態，如果發現或獲報相關海域內疑有船舶違常滯留情形，就會通報各港船舶交通管理系統（VTS），以無線電廣播要求駛離。

對於中華電信懷疑有外力破壞海纜的案件，海巡署一般接獲通報後，會立即依雷達回放及中華電信提供的船舶、經緯度，調派艦艇前往查處，並報請檢察官指揮偵辦，優先扣留涉案船舶，航港局則協調船席供涉案船舶泊靠。

據了解，台馬海纜中斷並非首例，2023年2月，也曾發生台馬海纜中斷案件，當時也是因為海纜劣化原因造成。

海巡署表示，台馬海纜中斷，回放雷達後並未發現可疑船舶破壞。記者廖炳棋/翻攝
海巡署表示，台馬海纜中斷，回放雷達後並未發現可疑船舶破壞。記者廖炳棋/翻攝

海巡署 航港局

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