台東30多男騎士撞果園圍牆 當場無呼吸心跳送醫不治

台東縣卑南鄉台9公路賓朗路段，今天上午發生一起疑似機車自撞意外，一名年約30多歲的男子，騎機車行經這路段時，不明原因撞上果園的圍牆，當場彈飛重摔，附近民眾聽到撞擊聲響出門查看，發現騎士動彈不得，趕緊報案，警消據報趕抵現場時，騎士已無呼吸心跳，緊急出動高救隊接駁急救送醫後不治。相關事發原因，正由警方調查中。

這起意外發生在今天上午9點多，警消接獲民眾報案指出卑南鄉賓榔路段，有男騎士自撞果園圍牆，救護人員抵達現場時，發現騎士躺臥路旁胸部重創，全身多處擦挫傷一動也不動，且沒有呼吸心跳，立即通知高救隊接駁急救，隨後將人送醫救治，然回天乏術。