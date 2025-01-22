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台東30多男騎士撞果園圍牆 當場無呼吸心跳送醫不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣卑南鄉台9公路賓朗路段，今天上午發生一起疑似機車自撞意外，一名年約30多歲的男子，騎機車行經這路段時，不明原因撞上果園的圍牆，當場彈飛重摔，附近民眾聽到撞擊聲響出門查看，發現騎士動彈不得，趕緊報案，警消據報趕抵現場時，騎士已無呼吸心跳，緊急出動高救隊接駁急救送醫後不治。相關事發原因，正由警方調查中。

這起意外發生在今天上午9點多，警消接獲民眾報案指出卑南鄉賓榔路段，有男騎士自撞果園圍牆，救護人員抵達現場時，發現騎士躺臥路旁胸部重創，全身多處擦挫傷一動也不動，且沒有呼吸心跳，立即通知高救隊接駁急救，隨後將人送醫救治，然回天乏術。

由於現場肇事機車車頭全毀，零件及隨車物品散落一地，顯見撞擊力道之大，至於是自撞還是有其他事發原因，目前正由警方調查釐清中。

台東縣卑南鄉台9公路賓榔路段，今天上午發生一起疑似機車騎士自撞意外，警消據報趕抵現場時，騎士已無呼吸心跳，緊急出動高救隊接駁急救送醫。圖／民眾提供
台東縣卑南鄉台9公路賓榔路段，今天上午發生一起疑似機車騎士自撞意外，警消據報趕抵現場時，騎士已無呼吸心跳，緊急出動高救隊接駁急救送醫。圖／民眾提供

台東 自撞 車行

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