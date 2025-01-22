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警逮「阿婆級」車手！76歲的她「暈船」戰地情人被騙錢才改騙人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄湖內警分局日前逮捕一名76歲吳姓女車手，她被逮後，自揭悲慘過往，原來詐團以「感情詐騙」取得她信任，原想從她手中騙錢，結果吳女本身經濟不好，因騙不到更多錢，才轉而吸收吳女當車手，結果取款時被警方逮捕，全案依詐欺等罪將她移送法辦。

湖內警方本月15日接獲轄區48歲婦人報案，報案人稱她碰到詐騙，警方隨即組成專案小組展開詐騙。

警方調查，詐騙集團利用Facebook設立假帳號，主動搭訕該名婦人，隨後誘導她轉移至通訊軟體LINE聯繫，該集團謊稱包裹被海關扣留，要求婦人支付稅金12萬餘元。

婦人付款後，又被要求支付高達77萬餘元的索賠證明費用，這時她才驚覺受騙，立即前往茄萣分駐所報案，警方受理後，本月17日晚間到茄萣區濱海路一段附近埋伏，成功趁婦人交款時，逮捕76歲的吳姓女車手。

吳女遭逮後向警方供稱，她在去年11月初從抖音認識自稱在烏克蘭戰地工作的男子，雙方建立信任後，對方以各種理由從她手中拿錢，前後付出79萬元，害原本經濟不好的她陷入困境。

吳女說，後來對方安排她成為代收款項的車手，前後成功向不特定對象收取5次現金，累計金額高達400萬元，這次奉對方指示到茄萣區收款，卻被警方逮捕，成為詐團共犯偵辦。

湖內警方逮捕76歲吳女，發現她也是被詐騙集團的「戰地情人」騙，才鋌而走險當車手。記者張議晨／翻攝
湖內警方逮捕76歲吳女，發現她也是被詐騙集團的「戰地情人」騙，才鋌而走險當車手。記者張議晨／翻攝

成功 詐騙集團 車手

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