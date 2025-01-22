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影／駕駛沒繫安全帶遇盤查 5失聯移工衝出狂奔…桃警包圍猛抓全逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市警察局保安警察大隊員警昨巡邏行經中壢區高鐵站前東路，發現一輛休旅車駕駛未繫安全帶，上前靠近時車輛急忙關上車窗，警方查覺有異攔下盤查，車內5名越南籍失聯移工奔逃，警方立即逮人控制，全案依法移請桃園地檢署及桃園市專勤隊偵辦。

警方指出，保安警察大隊迅雷中隊員警日前執行燈會活動場地安全維護巡守，巡經桃園市高鐵站前東路一帶，見鄰車疑似超載且車內駕駛未繫安全帶，駕駛發現員警注意後趕緊將車窗關上，員警察覺有異遂尾隨該車。

警方隨即於站前東路與青商路口將該車攔下盤查，結果車內乘客企圖逃逸並與員警發生拉扯，員警見狀趕緊以強制力制止，經查證一舉緝獲車內阮姓等5名越南籍失聯移工，其中1名為通緝身分，全案依法移請桃園地檢署及內政部移民署桃園市專勤隊偵辦。

警方表示，失聯移工因缺乏合法工作途徑，容易被犯罪集團利用從事非法行為，不僅危害社會安全，也對自身生命財產造成威脅。春節連假將至，為讓市民有個愉快的假期，警方將24小時不間斷加強巡邏，全力降低治安隱憂，以維護民眾安全。

桃園市警察局保安警察大隊員警昨巡邏發現一輛汽車駕駛未繫安全帶，上前逮補5名越南籍失聯籍移工。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局保安警察大隊員警昨巡邏發現一輛汽車駕駛未繫安全帶，上前逮補5名越南籍失聯籍移工。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局保安警察大隊員警昨巡邏發現一輛汽車駕駛未繫安全帶，上前逮補5名越南籍失聯籍移工。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局保安警察大隊員警昨巡邏發現一輛汽車駕駛未繫安全帶，上前逮補5名越南籍失聯籍移工。記者周嘉茹／翻攝

桃園地檢署 移工 警察

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