影／駕駛沒繫安全帶遇盤查 5失聯移工衝出狂奔…桃警包圍猛抓全逮

桃園市警察局保安警察大隊員警昨巡邏行經中壢區高鐵站前東路，發現一輛休旅車駕駛未繫安全帶，上前靠近時車輛急忙關上車窗，警方查覺有異攔下盤查，車內5名越南籍失聯移工奔逃，警方立即逮人控制，全案依法移請桃園地檢署及桃園市專勤隊偵辦。

警方指出，保安警察大隊迅雷中隊員警日前執行燈會活動場地安全維護巡守，巡經桃園市高鐵站前東路一帶，見鄰車疑似超載且車內駕駛未繫安全帶，駕駛發現員警注意後趕緊將車窗關上，員警察覺有異遂尾隨該車。

警方隨即於站前東路與青商路口將該車攔下盤查，結果車內乘客企圖逃逸並與員警發生拉扯，員警見狀趕緊以強制力制止，經查證一舉緝獲車內阮姓等5名越南籍失聯移工，其中1名為通緝身分，全案依法移請桃園地檢署及內政部移民署桃園市專勤隊偵辦。