共同都吃凱薩沙拉...基隆餐廳3批客人7人就醫 衛生局今命停業

基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，有7名客人出現嘔吐等不適症狀就醫。衛生局今天表示，疫調患者有共同食用凱薩沙拉等餐食，已採樣送驗，並命業者停業，經複查合格才會同意復業。

衛生局今天說，20日接獲民眾反映，有8人相約18日到基隆一家餐廳用餐，事後有7人出現嘔吐等腸胃不適情形，其中3人症狀較明顯，19日分別在基隆、台北市的醫院掛急診。

衛生局當天派員前往餐廳稽查，採集環境、廚工、民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，例如散裝食材須包覆及標示事項，開立限期改善單，複查不合格將依法裁處罰鍰。

衛生局調查食安事件感染源，疫調後顯示共同食用凱薩沙拉等餐食，已採「凱薩沙拉」品項送驗。衛生局今天又接獲民眾反映，18日也曾與朋友到這家餐廳用餐，2人都出現不適腸胃症狀，20日至醫院就醫。衛生局另接獲基隆一家醫院通報似食物中毒事件，2名患者18日也曾到這家餐廳用餐。