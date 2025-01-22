快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

聽新聞
0:00 / 0:00

共同都吃凱薩沙拉...基隆餐廳3批客人7人就醫 衛生局今命停業

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，有7名客人出現嘔吐等不適症狀就醫。衛生局今天表示，疫調患者有共同食用凱薩沙拉等餐食，已採樣送驗，並命業者停業，經複查合格才會同意復業。

衛生局今天說，20日接獲民眾反映，有8人相約18日到基隆一家餐廳用餐，事後有7人出現嘔吐等腸胃不適情形，其中3人症狀較明顯，19日分別在基隆、台北市的醫院掛急診。

衛生局當天派員前往餐廳稽查，採集環境、廚工、民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，例如散裝食材須包覆及標示事項，開立限期改善單，複查不合格將依法裁處罰鍰。

衛生局調查食安事件感染源，疫調後顯示共同食用凱薩沙拉等餐食，已採「凱薩沙拉」品項送驗。衛生局今天又接獲民眾反映，18日也曾與朋友到這家餐廳用餐，2人都出現不適腸胃症狀，20日至醫院就醫。衛生局另接獲基隆一家醫院通報似食物中毒事件，2名患者18日也曾到這家餐廳用餐。

衛生局20日稽查後，由業者自主停業等待複查，但因新增其他個案，衛生局長張賢政今天說，這起食安事件相關就醫個案已達7人，為避免案件擴大，已命業者暫停營業，待調查釐清且複查合格，才會同意業者復業。

基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，衛生局稽查員採集廚工手部檢體。圖／基市衛生局提供
基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，衛生局稽查員採集廚工手部檢體。圖／基市衛生局提供
基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，衛生局稽查員採集刀具檢體。圖／基市衛生局提供
基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，衛生局稽查員採集刀具檢體。圖／基市衛生局提供
基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，衛生局稽查員在烹調區稽查。圖／基市衛生局提供
基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，衛生局稽查員在烹調區稽查。圖／基市衛生局提供

基隆 衛生局 餐廳

延伸閱讀

基隆餐酒館7客人用餐後嘔吐不適 停業沙拉送驗

影／人生首次車禍是被警車撞 基隆女子PO文：話說警察還不錯看

「基隆絕沛」鴨子划水推罷免 立委林沛祥：迎接挑戰

基隆弱勢學童寒假午餐補助提高至100元 估1600名學童受惠

相關新聞

警逮「阿婆級」車手！76歲的她「暈船」戰地情人被騙錢才改騙人

高雄湖內警分局日前逮捕一名76歲吳姓女車手，她被逮後，自揭悲慘過往，原來詐團以「感情詐騙」取得她信任，原想從她手中騙錢，...

共同都吃凱薩沙拉...基隆餐廳3批客人7人就醫 衛生局今命停業

基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，有7名客人出現嘔吐等不適症狀就醫。衛生局今天表示，疫調患者有共同食用凱薩沙拉等餐食，...

男嬰哭鬧 生父用抱枕蓋口鼻致死 6歲未就學命案才曝光

新北市楊姓男童滿6歲後未正常讀小學，檢警查出他在4個月大時，黃姓生父疑用抱枕掩蓋口、鼻，壓制男嬰哭鬧聲，導致死亡。黃男5...

台南歸仁某幼兒園暴力管教 連續2班級27幼童遭巴頭、打背

台南市歸仁區某私立幼兒園上月間傳出施虐案，一班26人有18人受虐，市議員林燕祝今天再指控，同所幼兒園又有另一班24名園生...

台中北區傳工安意外！六旬工人墜落2樓鷹架 無生命跡象

台中市北區北平路二段139巷一處小型工地，今天上午11時許傳出工人墜落意外，警消獲報到場時，年約六旬工人疑從工地三樓墜落...

台東30多男騎士撞果園圍牆 當場無呼吸心跳送醫不治

台東縣卑南鄉台9公路賓朗路段，今天上午發生一起疑似機車自撞意外，一名年約30多歲的男子，騎機車行經這路段時，不明原因撞上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。