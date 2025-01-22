聽新聞
0:00 / 0:00
共同都吃凱薩沙拉...基隆餐廳3批客人7人就醫 衛生局今命停業
基隆市一家餐廳發生疑似食物中毒事件，有7名客人出現嘔吐等不適症狀就醫。衛生局今天表示，疫調患者有共同食用凱薩沙拉等餐食，已採樣送驗，並命業者停業，經複查合格才會同意復業。
衛生局今天說，20日接獲民眾反映，有8人相約18日到基隆一家餐廳用餐，事後有7人出現嘔吐等腸胃不適情形，其中3人症狀較明顯，19日分別在基隆、台北市的醫院掛急診。
衛生局當天派員前往餐廳稽查，採集環境、廚工、民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，例如散裝食材須包覆及標示事項，開立限期改善單，複查不合格將依法裁處罰鍰。
衛生局調查食安事件感染源，疫調後顯示共同食用凱薩沙拉等餐食，已採「凱薩沙拉」品項送驗。衛生局今天又接獲民眾反映，18日也曾與朋友到這家餐廳用餐，2人都出現不適腸胃症狀，20日至醫院就醫。衛生局另接獲基隆一家醫院通報似食物中毒事件，2名患者18日也曾到這家餐廳用餐。
衛生局20日稽查後，由業者自主停業等待複查，但因新增其他個案，衛生局長張賢政今天說，這起食安事件相關就醫個案已達7人，為避免案件擴大，已命業者暫停營業，待調查釐清且複查合格，才會同意業者復業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言