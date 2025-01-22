男嬰哭鬧 生父用抱枕蓋口鼻致死 6歲未就學命案才曝光
新北市楊姓男童滿6歲後未正常讀小學，檢警查出他在4個月大時，黃姓生父疑用抱枕掩蓋口、鼻，壓制男嬰哭鬧聲，導致死亡。黃男5年後將裝著男嬰骸骨的行李袋，棄置在基隆山區。警方去年9月逮捕黃男，起出男嬰骸骨。檢察官偵訊後聲押獲淮，今依過失致死、遺棄屍體罪嫌起訴黃男。
檢方起訴指出，黃男與楊女結婚後，在台中市神剛區租屋同住，2017年11月間生育兒子，平日白天由黃男照顧兒子。2018年3月1日至27日間的某日下午，楊女出門工作。黃男在家中想休息時，因無法忍受兒子哭鬧不止，隨手將床鋪上的橢圓型抱枕，放在男嬰的臉部，想要掩蓋哭鬧聲，黃男後來睡著。
楊女當天深夜下班返家，發現兒子躺在床上，已無呼吸心跳，和黃男急救未見效。男嬰死亡後，黃男和楊女將男嬰屍體與生前使用的物品，共同放置在行李袋內。兩人後來搬家，也將行李袋移藏到新的租屋處。
黃男和楊女在2019年辦理離婚，同住到2023年4月間才分居，裝著男嬰的行李袋由黃男攜帶藏放。2023年11、12月間，黃男把行李袋棄置在基隆市中和路山區。
楊姓男童的戶籍登記在新北市的外婆住處，他滿6歲後未如期在去年8月證記就讀小學，警方接獲教育局通報協後尋，將黃男和楊女帶回調查，黃男原先供詞反覆，最後說出男嬰早在4個月大就已死亡，屍體帶到基隆山區掩埋的過程。
黃男在檢察官偵訊時坦承犯行，楊女則證稱案發當天返家後，看到抱枕放在兒子頭部上面，臉上並無嘔吐物或吐奶痕跡。男嬰的外婆也證稱，曾聽過女兒不只一次因不耐男嬰哭鬧，將抱枕放在嬰兒臉部，所以一度把男嬰交給她照顧。檢方依相關事證認定黃犯犯行，依過失致死、遺棄屍體罪嫌起訴。
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