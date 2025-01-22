苗縣固定測速桿王出爐！ 民怨：夜間車流較少容易踩地雷

苗栗縣警察局統計113年度測速照相桿違規件數，其中位於竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿逾萬件「績效」最好，榮登新桿王；對此，有民眾抱怨該路段夜間車流較少，容易踩地雷。

當地縣議員葉忠倫表示，公義路該路段是竹南及廣源科園區進出主要聯外道路，全天候不管是進出貨車或輪班上下班員工，車流母數多，違規件數多到成為新桿王並不意外，且該路段限速60公里，研判夜間車流較少，道路筆直加上雙向四線道，更容易超速。

他說，之前就曾接獲民眾陳情，質疑該測速桿的精準度，同時還抱怨該路段夜間車流較少，容易踩地雷，根本就是荷包失血的陷阱，希望能提高速限至70公里。

縣警局交通隊表示，公義路這處固定式測速桿，去年3月1日才上路執法，就取締1萬1千多件，擠下前一個年度取締件數最多的頭屋鄉台13線24.2公里處之固定式測速桿，分析原因主要是道路筆直，且位屬竹南科學園區往來車流量大；至於是否夜間容易超速，這部分仍待駕駛人自身注意並遵守限速規定。