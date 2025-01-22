快訊

麥當勞放任性侵？英國調查一年後，上百人集體控訴

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

苗縣固定測速桿王出爐！ 民怨：夜間車流較少容易踩地雷

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局統計113年度測速照相桿違規件數，其中位於竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿逾萬件「績效」最好，榮登新桿王；對此，有民眾抱怨該路段夜間車流較少，容易踩地雷。

當地縣議員葉忠倫表示，公義路該路段是竹南及廣源科園區進出主要聯外道路，全天候不管是進出貨車或輪班上下班員工，車流母數多，違規件數多到成為新桿王並不意外，且該路段限速60公里，研判夜間車流較少，道路筆直加上雙向四線道，更容易超速。

他說，之前就曾接獲民眾陳情，質疑該測速桿的精準度，同時還抱怨該路段夜間車流較少，容易踩地雷，根本就是荷包失血的陷阱，希望能提高速限至70公里。

縣警局交通隊表示，公義路這處固定式測速桿，去年3月1日才上路執法，就取締1萬1千多件，擠下前一個年度取締件數最多的頭屋鄉台13線24.2公里處之固定式測速桿，分析原因主要是道路筆直，且位屬竹南科學園區往來車流量大；至於是否夜間容易超速，這部分仍待駕駛人自身注意並遵守限速規定。

另外，有關提高速限部分的建議，警方只是執法機關，若有接獲民眾陳情案，會轉由道路主管機關作通盤檢討。

苗栗縣竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿榮登年度新桿王；對此，有民眾抱怨該路段夜間車流較少，容易踩地雷。圖／警方提供
苗栗縣竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿榮登年度新桿王；對此，有民眾抱怨該路段夜間車流較少，容易踩地雷。圖／警方提供

測速 速限 限速

延伸閱讀

楠西災民怨便當不夠慈濟志工今再加送 網友怒：黑熊咧？

「績效」桿王易主！苗警公布年度超速照相桿件數前三名

耐震不足閒置逾3年 苗縣造橋老人文康中心拆除重建

苗縣泰安梅樹盛開引人潮 鄉公所公告交管措施

相關新聞

台南歸仁某幼兒園暴力管教 連續2班級27幼童遭巴頭、打背

台南市歸仁區某私立幼兒園上月間傳出施虐案，一班26人有18人受虐，市議員林燕祝今天再指控，同所幼兒園又有另一班24名園生...

台中北區傳工安意外！六旬工人墜落2樓鷹架 無生命跡象

台中市北區北平路二段139巷一處小型工地，今天上午11時許傳出工人墜落意外，警消獲報到場時，年約六旬工人疑從工地三樓墜落...

清泉崗女士官遭戰機吸入削頭亡 檢訊問在場4官兵...今相驗釐清

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」（熄火）戰機發動機進氣口吸入，當場被削去部分...

苗縣固定測速桿王出爐！ 民怨：夜間車流較少容易踩地雷

苗栗縣警察局統計113年度測速照相桿違規件數，其中位於竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿逾萬件「績效」最好，榮登...

春節擴大禁放鞭炮區 桃園環保局列第一波管制「52個社區」

桃園市環保局表示，春節將至，提醒市民過年一樣要注意放鞭炮規範，市府24小時受理各類公害陳情，杜絕噪音擾民。

新莊新建案工地高樓層陷火海 工務局勒令停工還將罰9萬

新莊一新建案今凌晨冒出火光，建築物上半部幾乎陷入火海，場面驚險，所幸迅速撲滅並無人受傷。新北工務局表示，已經營造商及相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。