台南歸仁某幼兒園暴力管教 連續2班級27幼童遭巴頭、打背

台南市歸仁區某私立幼兒園上月間傳出施虐案，一班26人有18人受虐，市議員林燕祝今天再指控，同所幼兒園又有另一班24名園生有9人受虐，除要求查辦外，並呼籲訂定兒少自治條例，規定幼兒園必須裝設監視器，以及不定期抽查，保護幼兒安全。

台南市教育局副局長楊智雄表示，已對該幼兒園裁處停招一年，若有更嚴重事實，不排除撤照。上次查獲該幼兒園松鼠班吳姓老師施虐園童，已裁處終身不得任教，並罰40萬，負責人則裁罰6萬元。教育局在審視錄影資料中發現有另一班也有施虐情形，立即連絡家長，並對該班教保員停職，相關資料送鑑定委員會，若情節重大，除終身不得任教並罰鍰。

楊智雄說，南市教育局在6都中對保護幼兒園孩子的作法已是走在最前面，但家長希望做得更好，教育局會再更精進，讓孩子的權益受保障、隱私受保護。

南市府副秘書長殷世熙表示，未來除要求幼兒園依規定裝設監視器，並落實抽查外，也要做好教育訓練，另會推動訂定幼兒園自治條例，守護孩子的安全。因已裁處停招一年，若家長不讓孩子繼續留在該園，也會協助家長，讓孩子到其他幼兒園就讀。

林燕祝上月間經家長陳情，揭發歸仁區某私立幼兒園有施虐園童情形，其中一班26名小朋友，有18人遭虐待，影帶中顯示，老師好像格鬥選手，對孩子「巴頭」、打背，幼兒已被打趴的痛苦倒地，老師還繼續打。家長已報警，歸仁警分局已報請檢察官指揮偵辦。

林燕祝今天再針對鯨魚班有老師施虐孩子提出指控，並公布錄影帶資料，家長也到場哭訴，不忍極難以接受孩子被打。林燕祝說，若孩子不吃飯，老師可以通知家長，卻肆無忌憚打孩子，這是怎樣的教育現場？

林燕祝說，目前私立幼兒園有的有裝監視器，有的沒裝，應訂定自治條例，規定幼兒園要裝設監視器，而教育局也應不定期抽檢。教育局副局長楊智雄表示，除要求私幼裝設監視器，並納入自主檢核，不是看到違規或不法卻沒處理。

法制處長楊璿圓說，5年前林燕祝就提出訂定兒少自治條例，但因有人有意見而沒持續進行，由於施虐事件不斷，會持續來推動。社會局表示，會派社工關懷，若有需要可協助轉介。