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台南歸仁某幼兒園暴力管教 連續2班級27幼童遭巴頭、打背

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市歸仁區某私立幼兒園上月間傳出施虐案，一班26人有18人受虐，市議員林燕祝今天再指控，同所幼兒園又有另一班24名園生有9人受虐，除要求查辦外，並呼籲訂定兒少自治條例，規定幼兒園必須裝設監視器，以及不定期抽查，保護幼兒安全。

台南市教育局副局長楊智雄表示，已對該幼兒園裁處停招一年，若有更嚴重事實，不排除撤照。上次查獲該幼兒園松鼠班吳姓老師施虐園童，已裁處終身不得任教，並罰40萬，負責人則裁罰6萬元。教育局在審視錄影資料中發現有另一班也有施虐情形，立即連絡家長，並對該班教保員停職，相關資料送鑑定委員會，若情節重大，除終身不得任教並罰鍰。

楊智雄說，南市教育局在6都中對保護幼兒園孩子的作法已是走在最前面，但家長希望做得更好，教育局會再更精進，讓孩子的權益受保障、隱私受保護。

南市府副秘書長殷世熙表示，未來除要求幼兒園依規定裝設監視器，並落實抽查外，也要做好教育訓練，另會推動訂定幼兒園自治條例，守護孩子的安全。因已裁處停招一年，若家長不讓孩子繼續留在該園，也會協助家長，讓孩子到其他幼兒園就讀。

林燕祝上月間經家長陳情，揭發歸仁區某私立幼兒園有施虐園童情形，其中一班26名小朋友，有18人遭虐待，影帶中顯示，老師好像格鬥選手，對孩子「巴頭」、打背，幼兒已被打趴的痛苦倒地，老師還繼續打。家長已報警，歸仁警分局已報請檢察官指揮偵辦。

林燕祝今天再針對鯨魚班有老師施虐孩子提出指控，並公布錄影帶資料，家長也到場哭訴，不忍極難以接受孩子被打。林燕祝說，若孩子不吃飯，老師可以通知家長，卻肆無忌憚打孩子，這是怎樣的教育現場？

林燕祝說，目前私立幼兒園有的有裝監視器，有的沒裝，應訂定自治條例，規定幼兒園要裝設監視器，而教育局也應不定期抽檢。教育局副局長楊智雄表示，除要求私幼裝設監視器，並納入自主檢核，不是看到違規或不法卻沒處理。

法制處長楊璿圓說，5年前林燕祝就提出訂定兒少自治條例，但因有人有意見而沒持續進行，由於施虐事件不斷，會持續來推動。社會局表示，會派社工關懷，若有需要可協助轉介。

台南市議員林燕祝今天指控歸仁區某幼兒園又有一班級教保員施虐園童，家長也出面表達不滿。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員林燕祝今天指控歸仁區某幼兒園又有一班級教保員施虐園童，家長也出面表達不滿。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員林燕祝今天指控歸仁區某幼兒園又有一班級教保員施虐園童，家長也出面表達不滿。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員林燕祝今天指控歸仁區某幼兒園又有一班級教保員施虐園童，家長也出面表達不滿。記者鄭惠仁／攝影

幼兒園 教育局 林燕祝

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