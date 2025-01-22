聽新聞
0:00 / 0:00
春節擴大禁放鞭炮區 桃園環保局列第一波管制「52個社區」
桃園市環保局表示，春節將至，提醒市民過年一樣要注意放鞭炮規範，市府24小時受理各類公害陳情，杜絕噪音擾民。
環保局指出，市民朋友節慶假日常受爆竹煙火、擴音設施及吹葉機噪音影響，去年9月修正噪音管制法第8條及施行細則第4條，農曆除夕至春節初三、天公生農曆正月九日、元宵節，凌晨2時至上午8時禁止燃放爆竹煙火與操作擴音設施，查獲違規就告發。依噪音管制法案件裁罰基準，夜間時段及特定管制區域如學校、圖書館、幼兒園及醫療機構周界50公尺內，違規放爆竹煙火者加重裁罰3千至3萬元不等。
此外，考量實際情況，市政府跨局處決議比照學校、圖書館、幼兒園及醫療機構等特定噪音管制區，高樓層密集住宅區也列為特定噪音管制區，故後續將針對12樓、500戶以上的社區，與周邊道路納入全日禁止施放爆竹煙火管制。
春節前，環保局已經初步列出52個社區作為第一波管制範圍，妨害公眾安寧者也將依社會秩序維護法取締。民眾若發現有人在管制時段燃放爆竹煙火或其他影響環境行為時，可立即撥打1999市民專線或免付費公害中心報案電話0800066666，向環保局報案中心檢舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言