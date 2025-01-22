春節擴大禁放鞭炮區 桃園環保局列第一波管制「52個社區」

桃園市環保局表示，春節將至，提醒市民過年一樣要注意放鞭炮規範，市府24小時受理各類公害陳情，杜絕噪音擾民。

環保局指出，市民朋友節慶假日常受爆竹煙火、擴音設施及吹葉機噪音影響，去年9月修正噪音管制法第8條及施行細則第4條，農曆除夕至春節初三、天公生農曆正月九日、元宵節，凌晨2時至上午8時禁止燃放爆竹煙火與操作擴音設施，查獲違規就告發。依噪音管制法案件裁罰基準，夜間時段及特定管制區域如學校、圖書館、幼兒園及醫療機構周界50公尺內，違規放爆竹煙火者加重裁罰3千至3萬元不等。

此外，考量實際情況，市政府跨局處決議比照學校、圖書館、幼兒園及醫療機構等特定噪音管制區，高樓層密集住宅區也列為特定噪音管制區，故後續將針對12樓、500戶以上的社區，與周邊道路納入全日禁止施放爆竹煙火管制。