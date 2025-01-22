新莊新建案工地高樓層陷火海 工務局勒令停工還將罰9萬

新莊一新建案今凌晨冒出火光，建築物上半部幾乎陷入火海，場面驚險，所幸迅速撲滅並無人受傷。新北工務局表示，已經營造商及相關廠商檢查，並做好交通管制，而有關未做妥安全防護措施已違反建築法，除勒令工地停工改善外還將核處承造人最重9萬元罰鍰。

新北新莊富貴路一棟新建案工地今天凌晨12時許工地17樓處突然冒出火舌，火勢迅速延燒整棟建物上半部陷入火海。新北市消防局派遣54輛消防車及141名消防員馳援，經2個多小時灌救終於將火勢撲滅，燃燒面積600坪。

工務局施工科說明，該案為丁類危評工地，今早10時由工務局施工科、職安署、勞檢處、技師公會、火鑑中心等單至火災現場聯合鑑定，火災原因尚待火調小組完成鑑識。該處為一1幢2棟、地上23層、地下5層、共339戶的建案工地，去年1月申報16樓頂版勘驗；工地於今0時6分發生火災，現場火勢於2時19分控制、2時44分撲滅，燃燒17、18層，燃燒面積約1866平方公尺，現場無人員傷亡。