影／人生首次車禍是被警車撞 基隆女子PO文：話說警察還不錯看

基隆市朱姓男警員駕駛警車執勤時，因要攔查可疑車輛在路口迴轉，撞倒19歲潘姓女子騎的機車。潘女受傷倒地時，拿出手機拍下朱員下車關心她的照片，事後PO文「人生第一次車禍是被警察撞」、「話說警察還不錯看」。兩人接受酒測數值都為0，雙方洽談和解中。

基隆市警二分局20多歲朱姓警員，昨天駕駛警備車搭載另一名警員出勤巡邏，警車從八斗子沿新豐街往深澳坑方向行駛，原本要直行通過深溪路口，但因發現對向有可疑車輛駛過。朱員臨時決定駕車從「T」字路口迴轉時，騎機車跟在警車後方的潘女，以為警車跟她一樣，是要從新豐街左轉深溪路，騎到警車左側時，兩車發生碰撞。

事故發生後，兩名警員都下車，關心潘女狀況，除了打119請求救護，並防二次事故發生。潘女在等待救護車時，拿出手機拍照，事後把照片傳上網路，貼文指人生第一次車禍是被警察撞，覺得好荒謬、「軍人被警察撞是什麼劇情...話說警察還不錯看？」

已有女友的朱姓警員今天說，車禍發生後，潘女人車倒地，當時因為不知道傷勢狀況，所以請她先不要起身，靜待消防員和救護車前往協助，當時並沒有注意到對方有拿手機拍照。