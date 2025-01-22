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桃園平鎮汽機車超車不爽 分隔島上演打架武行

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市昨天36歲倪姓男子駕駛自小客車與同行一輛機車，昨天行經平鎮區環南路、復旦路二段路口發生超車糾紛，倪男與機車後座22歲羅男口角後相互拉扯打架，警方據報見兩人離開，經通知到案，雙方無意提告，警方今天上午表示，訊後兩人依社會秩序維護法罪嫌移請裁處。

平鎮區環南路、復旦路二段路口，倪母駕駛轎車與同向一輛機車後座羅男，兩人在路口安全島處發生拉扯糾紛，路過網友PO網指稱，該路口疑似發生交通追撞事故爆衝突，雙方在分隔島拉扯打架，引起網友熱議。

平鎮警方表示，倪男駕駛轎車與同向一輛機車，均由中壢往平鎮方向行駛，行經環南路、復旦路二段路口的平鎮義民廟牌樓前，因為超車糾紛發生口角、相互拉扯打架，警方獲報趕到，雙方已離開，警方隨後通知到案，雙方無意提告，警方訊後依社會秩序維護法移請裁處。

平鎮區環南路、復旦路二段路，汽、機車因為超車，在分隔島爆發口角打架。圖／取自「社會事新聞影音」社群
平鎮區環南路、復旦路二段路，汽、機車因為超車，在分隔島爆發口角打架。圖／取自「社會事新聞影音」社群

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