桃園平鎮汽機車超車不爽 分隔島上演打架武行

桃園市昨天36歲倪姓男子駕駛自小客車與同行一輛機車，昨天行經平鎮區環南路、復旦路二段路口發生超車糾紛，倪男與機車後座22歲羅男口角後相互拉扯打架，警方據報見兩人離開，經通知到案，雙方無意提告，警方今天上午表示，訊後兩人依社會秩序維護法罪嫌移請裁處。

平鎮區環南路、復旦路二段路口，倪母駕駛轎車與同向一輛機車後座羅男，兩人在路口安全島處發生拉扯糾紛，路過網友PO網指稱，該路口疑似發生交通追撞事故爆衝突，雙方在分隔島拉扯打架，引起網友熱議。