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澳籍夫婦自助旅遊錢包遺落計程車 台南警10分鐘迅速尋回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

55歲澳大利亞籍周姓男子夫婦昨來台自助旅行，晚間8時從台南火車站搭乘計程車入住忠義路段飯店，卻因錢包遺落在計程車上，匆忙跑進市警二分局南門派出所求助，員警過濾監視器及比對其路線，隨即查出車號後與計程車司機聯絡，短短10分鐘尋回錢包，令周姓夫婦讚不絕口。

周男說著一口流利的中文，昨晚抵達台南，從火車站搭乘計程車前往飯店住宿，未料，下車付錢後不慎將錢包遺落在車上，當時未記下車牌號碼，他對行車路線也不熟悉，著急的跑進南門派出所求助。

南門所警員郭㦤慧、李維晟接獲報案，仔細詢問他上下車地點，運用科技設備過濾監視器鏡頭，比對他所敘述路線，查出車號後即與計程車司機聯絡，立即將錢包送回南門所。他對於員警短短10分鐘的時間，快速尋回其遺失錢包，不斷大讚「台南警察太厲害了」。

警方表示，民眾在搭乘計程車或大眾運輸工具時，可以養成注意司機姓名或記下車號的習慣，如有遺落東西在車上，可通報附近派出所或請警察廣播電台協助搜尋遺失物。同時，提醒乘客在下車前多看一眼，確保自身財物無遺落在車內。

澳大利亞籍周姓男子對於員警在短短10分鐘的時間，快速尋回其遺失錢包，不斷大讚「台南警察太厲害了」。圖／讀者提供
澳大利亞籍周姓男子對於員警在短短10分鐘的時間，快速尋回其遺失錢包，不斷大讚「台南警察太厲害了」。圖／讀者提供

台南 火車站 計程車司機

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