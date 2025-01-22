聽新聞
0:00 / 0:00
澳籍夫婦自助旅遊錢包遺落計程車 台南警10分鐘迅速尋回
55歲澳大利亞籍周姓男子夫婦昨來台自助旅行，晚間8時從台南火車站搭乘計程車入住忠義路段飯店，卻因錢包遺落在計程車上，匆忙跑進市警二分局南門派出所求助，員警過濾監視器及比對其路線，隨即查出車號後與計程車司機聯絡，短短10分鐘尋回錢包，令周姓夫婦讚不絕口。
周男說著一口流利的中文，昨晚抵達台南，從火車站搭乘計程車前往飯店住宿，未料，下車付錢後不慎將錢包遺落在車上，當時未記下車牌號碼，他對行車路線也不熟悉，著急的跑進南門派出所求助。
南門所警員郭㦤慧、李維晟接獲報案，仔細詢問他上下車地點，運用科技設備過濾監視器鏡頭，比對他所敘述路線，查出車號後即與計程車司機聯絡，立即將錢包送回南門所。他對於員警短短10分鐘的時間，快速尋回其遺失錢包，不斷大讚「台南警察太厲害了」。
警方表示，民眾在搭乘計程車或大眾運輸工具時，可以養成注意司機姓名或記下車號的習慣，如有遺落東西在車上，可通報附近派出所或請警察廣播電台協助搜尋遺失物。同時，提醒乘客在下車前多看一眼，確保自身財物無遺落在車內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言