清泉崗女士官遭戰機吸入削頭亡 檢訊問在場4官兵...今相驗釐清
空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」（熄火）戰機發動機進氣口吸入，當場被削去部分頭顱，送醫不治。家屬質疑有疏失，檢方昨天先到現場勘驗，訊問4名在場官兵，都是證人身分，今將到東海火葬場相驗，釐清案情，不排除將依過失致死罪方向偵辦。
台中地檢署指派檢察官黃彥凱偵辦此案，昨天下午指揮台中憲兵隊，前往空軍清泉岡基地履勘，訊問在場4名官兵，針對現場軍方人員關係，死者家屬做初步詢問筆錄，目前檢方尚未接獲相驗通知，預計今天下半天將至東海火葬場相驗，釐清胡女死因。
胡女（41歲）為空軍航空技術學院民國96年班畢業、剛晉升士官長，去年調至該單位，案發時擔任助理士勤務，當時1504號單座經國號戰機落地滑回機庫堡已停妥，當事人檢查完成放置輪檔後，退出機旁作業區時遭到右側發動機吸入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言