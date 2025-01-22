快訊

曾說想去北極殿…林葉亭尋走失父「範圍擴大」 悲吐：爸爸我想你

丁學文專欄／美股3危險訊號 金融市場今年如走向上鋼索

離職員工控訴長官職場霸凌、濫用公款 文策院：啓動內部調查

清泉崗女士官遭戰機吸入削頭亡 檢訊問在場4官兵...今相驗釐清

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」（熄火）戰機發動機進氣口吸入，當場被削去部分頭顱，送醫不治。家屬質疑有疏失，檢方昨天先到現場勘驗，訊問4名在場官兵，都是證人身分，今將到東海火葬場相驗，釐清案情，不排除將依過失致死罪方向偵辦。

台中地檢署指派檢察官黃彥凱偵辦此案，昨天下午指揮台中憲兵隊，前往空軍清泉岡基地履勘，訊問在場4名官兵，針對現場軍方人員關係，死者家屬做初步詢問筆錄，目前檢方尚未接獲相驗通知，預計今天下半天將至東海火葬場相驗，釐清胡女死因。

胡女（41歲）為空軍航空技術學院民國96年班畢業、剛晉升士官長，去年調至該單位，案發時擔任助理士勤務，當時1504號單座經國號戰機落地滑回機庫堡已停妥，當事人檢查完成放置輪檔後，退出機旁作業區時遭到右側發動機吸入。

空軍清泉崗基地昨天發現胡姓女士官長，遭被戰機進氣口吸入死亡案件。圖／本報資料照
空軍清泉崗基地昨天發現胡姓女士官長，遭被戰機進氣口吸入死亡案件。圖／本報資料照

戰機 清泉崗 火葬場 空軍

延伸閱讀

清泉崗基地30多年前首次人被戰機吸入 傳頭顱不見軍方不證實

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

天人永隔！清泉崗女士官長遭發動機吸入亡 母見遺體癱坐輪椅痛哭

影／女士官長被戰機發動機吸入亡 知情者：身材小有可能

相關新聞

清泉崗女士官遭戰機吸入削頭亡 檢訊問在場4官兵...今相驗釐清

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」（熄火）戰機發動機進氣口吸入，當場被削去部分...

影／淡水1警攔車遭拖行摔傷 男載女通緝犯逃往金山被捕

新北市淡水警方昨晚在馬偕醫院附近，盤查可疑車輛遭拒檢衝撞逃脫，造成1名警員被拖行摔傷。員警4小時後在金山區圍捕到準備棄車...

桃園普忠地下道5車連環撞 1騎士遭夾擊多處骨折

38歲呂姓轎車駕駛昨行經桃園市中壢區普忠地下道時，不慎追撞前方轎車，10分鐘後，後方箱型車、機車及休旅車也疑未注意前方車...

「績效」桿王易主！苗警公布年度超速照相桿件數前三名

苗栗縣警察局統計113年度測速照相桿違規件數前3名，其中位於竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿逾萬件「績效」最好...

70歲翁天冷赴北投泡湯 面部入水不動數分鐘...竟已死亡

何姓老翁近日到台北市北投區某溫泉餐廳泡湯，突頭部沉下水面、雙手浮起，一動不動，一旁民眾發現異狀將其拉起，驚見何翁已無呼吸...

影／台南北安橋墩下河床圍帆布聚賭 警喬裝釣客卸心防逮14人

舊曆春節將屆，台南市警五分局獲報北安橋墩下河床有聚賭情事，經查看現場以簡單屏風、帆布圍起一個聚賭空間，並擺放桌椅在內供人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。