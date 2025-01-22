影／淡水1警攔車遭拖行摔傷 男載女通緝犯逃往金山被捕

新北市淡水警方昨晚在馬偕醫院附近，盤查可疑車輛遭拒檢衝撞逃脫，造成1名警員被拖行摔傷。員警4小時後在金山區圍捕到準備棄車逃逸的1男1女，其中26歲謝姓女子是毀損通緝犯，車上還搜出K他命毒品。

竹圍派出所警員高鉦凱、李家瑞，昨晚10時在淡水區民生路攔查1輛違停紅線車輛，駕駛35歲張男假意配合受檢，又迅速關上車門，警員高鉦凱試圖鑽進車內拔鑰匙，慘遭拖行摔倒，手腳擦挫傷送醫包紮無大礙。

嫌犯加速往北海岸方向逃脫，途中擦撞1輛計程車及6輛機車，警方隨即發動攔截圍捕，今天清晨2時許由金山、淡水警分局合作，在金山區環金路1家已打烊的加油站後方發現目標車輛，逮捕謝姓女子發現是去年10月被士林地檢署發布的毀損通緝犯。

張男棄車躲在附近草叢被揪出，稍後員警在車上搜出K他命5.69公克。2人警詢後被依妨害公務、傷害、毀損、違反毒品危害防制條例、通緝案件移送士林地檢署偵辦。