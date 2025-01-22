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桃園普忠地下道5車連環撞 1騎士遭夾擊多處骨折

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

38歲呂姓轎車駕駛昨行經桃園市中壢區普忠地下道時，不慎追撞前方轎車，10分鐘後，後方箱型車、機車及休旅車也疑未注意前方車況，不慎再追撞，導致34歲廖姓機車騎士多處骨折，現場意識清楚無生命危險，經測試當事駕駛人酒測均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

昨晚7點13分許，38歲呂女沿普忠路往中華路方向行駛時，追撞前方28歲李姓女轎車駕駛，而10分鐘後，41歲吳姓箱型車駕駛再追撞事故現場呂女車輛，而廖男及43歲黃男駕駛休旅車陸續追撞，致使收夾擊廖男受有多處骨折等傷勢，現場意識清楚無生命危險，經測試當事駕駛人酒測均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

警方呼籲，民眾駕駛交通工具務必隨時注意車前狀況，保持安全距離並於速限內行駛，以維護行車安全。

38歲呂姓轎車駕駛昨行經桃園市中壢區普忠地下道時，不慎追撞前方轎車，後方又追撞成連環車禍。記者翁唯真／翻攝
38歲呂姓轎車駕駛昨行經桃園市中壢區普忠地下道時，不慎追撞前方轎車，後方又追撞成連環車禍。記者翁唯真／翻攝
38歲呂姓轎車駕駛昨行經桃園市中壢區普忠地下道時，不慎追撞前方轎車，後方又追撞成連環車禍。記者翁唯真／翻攝
38歲呂姓轎車駕駛昨行經桃園市中壢區普忠地下道時，不慎追撞前方轎車，後方又追撞成連環車禍。記者翁唯真／翻攝
38歲呂姓轎車駕駛昨行經桃園市中壢區普忠地下道時，不慎追撞前方轎車，後方又追撞成連環車禍。記者翁唯真／翻攝
38歲呂姓轎車駕駛昨行經桃園市中壢區普忠地下道時，不慎追撞前方轎車，後方又追撞成連環車禍。記者翁唯真／翻攝

休旅車 骨折

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