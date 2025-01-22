「績效」桿王易主！苗警公布年度超速照相桿件數前三名

苗栗縣警察局統計113年度測速照相桿違規件數前3名，其中位於竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿逾萬件「績效」最好，為國庫進帳約2千萬元，榮登新桿王，也顯現該地點成為年度超速違規最多的路段。

縣警局交通隊指出，113年度測速照相桿違規件數前3名地點，依序為竹南鎮公義路1557號前11031件、頭屋鄉台13線24.2公里處7390件及大湖鄉台3線127.3公里處4508件，這三處執法路段的交通事故件數，則較112年同期減少66%。

對照112年取締違規超速件數前3名的固定式測速照相桿，分別依序為頭屋鄉台13線24.2公里處、後龍鎮台61線97.55公里處及南庄鄉縣道124乙線2.9公里處，可看出名次已有變動，顯見對於速度管理措施已達一定成效。

經分析竹南鎮公義路因道路筆直，且位屬竹南科學園區，往來車流量大、易有車輛違規超速行駛；頭屋鄉台13線及大湖鄉台3線部分，因位屬高、快速道路車輛下匝道後的聯外道路，常有外地遊客及通勤駕駛忽略速限降低而違規。