70歲翁天冷赴北投泡湯 面部入水不動數分鐘...竟已死亡

何姓老翁近日到台北市北投區某溫泉餐廳泡湯，突頭部沉下水面、雙手浮起，一動不動，一旁民眾發現異狀將其拉起，驚見何翁已無呼吸心跳，後續送醫不治，檢警相驗後法醫初步認定何翁因心血管疾病死亡，家屬對死因無意見，遺體發還辦理後事。

警方調查，70歲何姓男子1月18日晚上7石許到北投區行義路某溫泉餐廳泡湯，突面部入水、雙手浮起，一動不動數分鐘，一旁民眾拉起何男後，發現何男無呼吸心跳，立即通報店家報警求救，救護人員據報到場將何男送醫急救，何男仍不治身亡。