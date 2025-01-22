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70歲翁天冷赴北投泡湯 面部入水不動數分鐘...竟已死亡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

何姓老翁近日到台北市北投區某溫泉餐廳泡湯，突頭部沉下水面、雙手浮起，一動不動，一旁民眾發現異狀將其拉起，驚見何翁已無呼吸心跳，後續送醫不治，檢警相驗後法醫初步認定何翁因心血管疾病死亡，家屬對死因無意見，遺體發還辦理後事。

警方調查，70歲何姓男子1月18日晚上7石許到北投區行義路某溫泉餐廳泡湯，突面部入水、雙手浮起，一動不動數分鐘，一旁民眾拉起何男後，發現何男無呼吸心跳，立即通報店家報警求救，救護人員據報到場將何男送醫急救，何男仍不治身亡。

據悉，檢警1月19日相驗遺體，法醫認定何男是因心血管疾病死亡，不排除是天冷泡湯冷熱交替下引起病發致死，對此家屬無意見，檢方指示發還遺體給家屬辦理後事。

救護人員據報到場將何男送醫急救，何男仍不治身亡。記者李隆揆／翻攝
救護人員據報到場將何男送醫急救，何男仍不治身亡。記者李隆揆／翻攝

心血管疾病 遺體 餐廳

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