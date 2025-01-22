影／台南北安橋墩下河床圍帆布聚賭 警喬裝釣客卸心防逮14人

舊曆春節將屆，台南市警五分局獲報北安橋墩下河床有聚賭情事，經查看現場以簡單屏風、帆布圍起一個聚賭空間，並擺放桌椅在內供人聚賭，昨下午1時許查緝，逮獲10名賭客正在把玩「棋藝麻將」，與張姓、林姓賭場負責人、吳姓把風人員3名及抽頭金、賭資及賭具，依法送辦。

專案小組據報，經長期蒐證，發現該處位在堤防外泥地，並以屏風、帆布等物圍成一聚賭空間，而堤防上則有把風人員在監看是否有警察靠近，隨時通知賭客散場，且因距離遙遠且須越過堤防，增加了查緝困難度。

然而，專案小組為使該賭場人員降低戒心，特地喬裝成釣客拿著釣竿前往附近沿岸釣魚，起初賭場人員覺得可疑，還靠近詢問是否能釣到魚，藉此攀聊來辨識其身分，後續認應是單純釣魚客，便放下戒心，繼續聚賭。

此時，專案小組見機不可失，立即一擁而上，賭客見狀作鳥獸散，而這群年約50、60歲賭客皆被後續趕來員警逐一逮回。