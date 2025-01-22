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影／新莊新建案工地凌晨頂樓竄火 如巨大火把整棟陷火海

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區富貴路一棟新建案工地今天凌晨12時許工地17樓處突然冒出火舌，火勢迅速延燒整棟建物上半部陷入火海。新北市消防局派遣54輛消防車及141名消防員馳援，經2個多小時灌救終於將火勢撲滅，燃燒面積600坪，所幸無人受傷，起火原因調查中。

新北市消防局表示，今天凌晨12時6分接獲報案，在新莊區富貴路、昌仁路口一棟興建中工地建物，17、18樓處起火燃燒。消防局派遣各式消防車54輛、141名消防人員到場灌救，同時出動6輛雲梯車從高空中控制火勢。

經消防人員2個多小時搶救後，火勢終於在2時44分宣告撲滅。消防人員清理火場後發現燃燒的是樓板，燃燒面積約600坪，所幸並未造成人員傷亡，起火原因仍待火調人員調查。

這棟新建案工地17、18樓處冒出火舌。記者黃子騰／翻攝
這棟新建案工地17、18樓處冒出火舌。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局派遣大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局派遣大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝

建物 消防人員

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