酒駕男開車失控 5汽機車燈桿遭撞毀一片狼藉

高雄市方姓男子駕駛轎車失控，撞毀路邊5輛汽機車，以及台電變電箱和燈桿，轎車衝撞騎樓樓柱才停下。警方到場對他酒測，竟發現他涉嫌酒駕，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨1時許，方姓男子（32歲）駕駛白色轎車，沿高雄市左營區辛亥路南往北直行，將右轉至辛亥路260巷時，他突然失控，撞向路旁騎樓，停下發出巨響，撞上樓柱才停下，車頭凹陷，他未受傷。

警方到場，發現方男駕車失控，將路邊1輛停在停車格的轎車，幾乎撞出車格，又撞擊停在騎樓的4輛機車4台，連路邊的台電變電箱及路燈都被撞毀，燈桿倒下，現場一片狼藉，幸沒造成傷亡。

警方對方男酒測，發現呼氣酒測值，每公升逾0.25毫克，立即逮捕他。據悉，方男自稱因視線不佳，才衝入騎樓釀禍。警方依公共危險罪嫌，詢問他後，移送橋頭地檢署偵辦。