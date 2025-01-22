快訊

晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

高雄理髮店暗夜起火 老夫婦送醫恢復意識

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區1家理髮店昨天深夜發生火警，火勢延燒約20分鐘後撲滅，消防隊自屋內救出1對老夫婦，其中蕭姓老翁意識不清，就2人送醫急救後，蕭翁恢復意識，起火原因由消防局調查。

高雄市消防局昨天深夜11時44分接獲報案，指三民區民信路1棟5樓公寓發生火警，消防局出動13車27人前往搶救，發現是其中1家理髮店起火，濃煙自理髮店的2樓冒出。

消防隊員布水線灌救，10分鐘後，約今天凌晨零時許，消防隊員上2樓滅火，發現屋主蕭姓老翁（82歲）和妻子蘇姓婦人（65歲）疑遭濃煙嗆傷，他意識不清，妻子意識清楚，緊急將這對夫婦送往高雄長庚醫院急救，直到今天凌晨1時40分許，蕭姓老翁恢復意識。

據警、消了解，火勢在凌晨1時25分撲滅，是屋內房間燃燒床鋪雜物，確實起火原因由消防局火調科調查中。

高雄市三民區民信路發生火警，老夫婦送醫獲救。圖／讀者提供
高雄市三民區民信路發生火警，老夫婦送醫獲救。圖／讀者提供
高雄市三民區民信路發生火警，老夫婦送醫獲救。圖／讀者提供
高雄市三民區民信路發生火警，老夫婦送醫獲救。圖／讀者提供

意識 消防隊

延伸閱讀

新莊副都心建案工地凌晨火警 17樓建物樓頂濃煙直竄

大阪「通天閣商店街」火警2小時撲滅釀1傷 目擊者：真的很恐怖

高雄某身心診所起火 疑施工不慎引燃外牆

「吉伊卡哇」現身高雄市區！高雄冬日遊樂園ｘ全家 限量商品同步登場

相關新聞

大溪男吵完架睡回籠覺 突遭狠妻潑鹽酸釀雙眼失明

桃園大溪有對郭姓夫妻去年4月某日清晨因故起爭執，吵完後不歡而散，妻子見丈夫又躺回床上睡回籠覺，於是拿起洗浴廁鹽酸，朝丈夫...

淡水警攔查通緝犯遭拒檢衝撞 警員慘遭拖行手腳均掛彩

新北市淡水警方21日晚間10時許巡邏行經淡水馬偕醫院附近時，見1輛轎車紅線違停上前攔查，不料駕駛拒檢衝撞警車逃逸，高姓警...

遭冒用身分稱「藍白要搞垮台灣」 王鴻薇趕緊報警

立法院挑燈夜戰審查114年度中央政府總預算案之際，網路流傳一張國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇在社群平台上的留言，內容稱...

新莊副都心建案工地凌晨火警 17樓建物樓頂濃煙直竄

新北市新莊副都心今天凌晨發生工地火警，富貴路某建案建物已蓋到17樓，樓頂火勢猛烈，警消獲報已派大量人車前往灌救，由於濃煙...

涉詐台壽2389萬 理賠專員錢進酒店

楊姓男子任職台灣人壽保險理賠專員時，涉配合五名保戶以不實事故名目詐保二三八九萬餘元，公司稽核發現提告；士林地檢署昨依詐欺...

影／開車恍神？國5側車道4車連環撞 肇事車側翻釀2傷

宜蘭縣壯圍鄉路段的國5側車道今天下午發生一起4車追撞車禍，肇事自小客車陳姓駕駛疑似開車恍神，未注意前方停等紅燈的自小客車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。