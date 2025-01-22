高雄理髮店暗夜起火 老夫婦送醫恢復意識

高雄市三民區1家理髮店昨天深夜發生火警，火勢延燒約20分鐘後撲滅，消防隊自屋內救出1對老夫婦，其中蕭姓老翁意識不清，就2人送醫急救後，蕭翁恢復意識，起火原因由消防局調查。

高雄市消防局昨天深夜11時44分接獲報案，指三民區民信路1棟5樓公寓發生火警，消防局出動13車27人前往搶救，發現是其中1家理髮店起火，濃煙自理髮店的2樓冒出。

消防隊員布水線灌救，10分鐘後，約今天凌晨零時許，消防隊員上2樓滅火，發現屋主蕭姓老翁（82歲）和妻子蘇姓婦人（65歲）疑遭濃煙嗆傷，他意識不清，妻子意識清楚，緊急將這對夫婦送往高雄長庚醫院急救，直到今天凌晨1時40分許，蕭姓老翁恢復意識。