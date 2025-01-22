新莊副都心建案工地凌晨火警 17樓建物樓頂濃煙直竄
新北市新莊副都心今天凌晨發生工地火警，富貴路某建案建物已蓋到17樓，樓頂火勢猛烈，警消獲報已派大量人車前往灌救，由於濃煙直竄，警消籲附近住戶緊閉門窗。
警消今天凌晨零時許接獲通報，位於新莊區富貴路、昌仁路交叉路口的工地發生火警，正在興建中的建物頂樓起火，火勢猛烈，包括臉書（Facebook）等地方社群，許多人都貼文告知。
警消指出，初步了解，起火建案預定興建地上23樓、地下5層的建物，目前已蓋到17樓，樓頂不知為何起火，目前已派遣30輛車、62人前往搶救中。
警消表示，初步了解並無人受困及傷亡，由於疑似大量建材起火，濃煙直竄天際，空氣也瀰漫惡臭，警消呼籲附近居民緊閉門窗，以避免呼吸受空污影響。
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