大溪男吵完架睡回籠覺 突遭狠妻潑鹽酸釀雙眼失明

桃園大溪有對郭姓夫妻去年4月某日清晨因故起爭執，吵完後不歡而散，妻子見丈夫又躺回床上睡回籠覺，於是拿起洗浴廁鹽酸，朝丈夫全身潑灑，造成郭男全身多處灼傷，左眼失明右眼僅能感受微光，桃園地檢署偵結，將行凶的妻子依家暴之重傷害案起訴。

起訴指出，56歲的朱姓女子與郭姓男子結褵多年，2024年4月間某日清晨5時50分許，夫妻倆不知為何事大清早又在大溪區某社區的住處起口角爭執，其間，朱女見郭男竟像沒事一般，重新躺回臥室床上想繼續就寢睡回籠覺。

朱女一氣之下，竟然拿起清潔浴廁用的鹽酸朝躺在床上的郭男全身潑灑，造成郭男頭頸部、臉部、軀幹及四肢受有化學性灼傷，灼傷面積佔體表約百分之30、雙眼化學性灼傷等傷害。

郭男當時因全身灼痛連忙起身跑進浴室沖水，然後再到戶外求救，社區住戶因聽見郭男的呼救聲，緊急將他送醫救治，不過郭男的左眼已永久失明，右眼視能也僅剩下感受光線的能力而嚴重減損。

檢察官偵查後認為，朱女所為涉犯家庭暴力罪之重傷害罪嫌，至於警方移送報告認為朱女另涉殺人未遂罪嫌的部分，朱女於偵查中表示，她沒有要殺害被害郭男的意思，且被告並非持銳器攻擊被害人，由此可認被告卻無殺害被害人之意，與殺人未遂罪的構成要件不符，併此敘明。 桃園大溪郭姓夫妻去年4月間某日清晨吵架，妻見丈夫又躺回床上要睡回籠覺，竟拿洗浴廁的鹽酸潑灑丈夫全身，除造成全身百分之30化學性灼傷外，還造成丈夫雙眼失明，桃園地檢署偵結，將妻子依家暴之重傷害罪起訴。記者陳恩惠／攝影

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