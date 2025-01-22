淡水警攔查通緝犯遭拒檢衝撞 警員慘遭拖行手腳均掛彩

新北市淡水警方21日晚間10時許巡邏行經淡水馬偕醫院附近時，見1輛轎車紅線違停上前攔查，不料駕駛拒檢衝撞警車逃逸，高姓警員慘遭拖行跌倒，造成雙手、雙腳輕微擦傷。逃逸車輛還擦撞到1輛計程車及4至5輛機車，目前警方正積極追緝中。

據了解，淡水分局竹圍派出所高姓及李姓警員，21日晚間近10時許巡邏行經淡水區民生路淡水馬偕醫院附近時，發現1輛轎車違停紅線形跡可疑。警員上前攔停盤查時，發現車上是1男1女，副駕駛座女子是毀損通緝犯。當警方喝令車上人員下車受檢時，男駕駛竟拒檢還衝撞警車逃逸，高姓警員慘遭拖行跌倒，造成雙手、雙腳擦傷。逃逸車輛隨後又衝撞1輛計程車及多輛機車，隨後朝三芝方向逃逸。