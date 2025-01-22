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涉詐台壽2389萬 理賠專員錢進酒店

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

楊姓男子任職台灣人保險理賠專員時，涉配合五名保戶以不實事故名目詐保二三八九萬餘元，公司稽核發現提告；士林地檢署昨依詐欺取財等罪起訴六人，向法院求處重刑。

檢方查出，楊男個人犯罪所得一三一一萬二一○三元，他自稱身陷財務困境，又見保戶需要資金才犯案，但被發現作案期間頻繁出入酒店，十七個月內在同一酒店消費達一三二八萬七三三○元，等於將個人不法所得全數拿到酒店消費。

起訴指出，卅二歲楊男原為台灣人壽保險公司保險理賠專員，該公司為求「廿分鐘快速理賠給付」，允許保險理專輪值受理案件，一般意外傷害事故、一般疾病住院治療等，理賠金額不逾授權額度，可由同一保險理專審核，經覆核給付金額及對象即可出款。

台灣人壽固有規定理賠審核人員、覆審人員各自保管理賠作業系統帳號密碼，以達層層監督、互相制衡機制，但因理賠件數過多、審核人員有職務代理人、休假人員借上班人員帳號密碼處理案件等情，楊趁機取得四名不知情理專帳號密碼，搭配「廿分鐘快速理賠給付」作業，集收件、審核、覆核權限於自身。

楊男前年五月至去年九月間，找陳姓等五名保戶合作，將五人基本資料搭配齒裂、骨折、腫瘤等不實事故原因輸入理賠作業系統，詐領共二三八九萬八七二五元拆分，楊自己占取過半利潤。

檢方認為，楊為保險理專應守倫理操守，五名保戶也深知不實理賠可能危及保險公司營運，六人仍合謀犯案，依三人以上共同詐欺、詐欺取財、行使業務上登載不實準文書等罪起訴，建請法院從重量刑。

楊男在檢方偵查時遭聲押禁見獲准，五名保戶獲交保，昨楊男移審士林地方法院，法官考量楊男坦承犯行，裁定十萬元交保、限制住居。

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