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影／開車恍神？國5側車道4車連環撞 肇事車側翻釀2傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣壯圍鄉路段的國5側車道今天下午發生一起4車追撞車禍，肇事自小客車陳姓駕駛疑似開車恍神，未注意前方停等紅燈的自小客車，高速衝撞前車車尾，被害車輛鍾姓駕駛又推撞前方另兩輛自小客車，肇事車速止不住180度反轉側翻，陳與鍾兩名駕駛受傷，幸好都不嚴重。

今天下午15時55分許，礁溪警方獲報位於壯圍鄉191線與大福路三段路口發生交通事故，緊鄰國5宜蘭交流道附近。當時數輛車追撞一起，且佔據整個南下路段，現況混亂，一度傳出6輛車追撞事故，有人受困。

警方到場了解，陳姓男子（34歲）駕駛自小客車，在縣道191線北往南向中線車道行駛，行至事故路口時疑因未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈鍾姓男子（36歲）自小客車，又推撞前方兩部停等紅燈王姓男子（51歲）及蔡姓男子（56歲)的自小客車。

從行車紀錄器看起來，肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，後輪及左前輪懸空翹起，車頭180度旋轉後往右側翻，陳姓駕駛當場嚇呆了，受傷爬出車外，警方到場發現被撞的鍾姓駕駛也受傷，對4車駕駛實施酒測，均無酒精反應，肇事原因待後續調查釐清，呼籲車輛行駛時應注意車前動態，行至路口時依號誌、標線指示行駛，避免造成交通意外。

肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，往右側翻，駕駛當場嚇呆了。圖／警方提供
肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，往右側翻，駕駛當場嚇呆了。圖／警方提供
國5側車道肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，往右側翻，駕駛當場嚇呆了。圖／警方提供
國5側車道肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，往右側翻，駕駛當場嚇呆了。圖／警方提供
肇事車輛追撞前車，車速止不住，車頭幾乎180度反轉後側翻，駕駛受傷。圖／警方提供
肇事車輛追撞前車，車速止不住，車頭幾乎180度反轉後側翻，駕駛受傷。圖／警方提供
肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，往右側翻，駕駛當場嚇呆了。圖／警方提供
肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，往右側翻，駕駛當場嚇呆了。圖／警方提供
肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，後輪及左前輪懸空翹起，往右側翻，駕駛當場嚇呆了。圖／警方提供
肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，後輪及左前輪懸空翹起，往右側翻，駕駛當場嚇呆了。圖／警方提供
肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，車頭幾乎180度反轉後往右側翻。圖／警方提供
肇事車輛的車速根本止不住，掃撞前車後重心不穩，車頭幾乎180度反轉後往右側翻。圖／警方提供

交通事故 紅燈 車道

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