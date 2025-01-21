影／開車恍神？國5側車道4車連環撞 肇事車側翻釀2傷

宜蘭縣壯圍鄉路段的國5側車道今天下午發生一起4車追撞車禍，肇事自小客車陳姓駕駛疑似開車恍神，未注意前方停等紅燈的自小客車，高速衝撞前車車尾，被害車輛鍾姓駕駛又推撞前方另兩輛自小客車，肇事車速止不住180度反轉側翻，陳與鍾兩名駕駛受傷，幸好都不嚴重。

今天下午15時55分許，礁溪警方獲報位於壯圍鄉191線與大福路三段路口發生交通事故，緊鄰國5宜蘭交流道附近。當時數輛車追撞一起，且佔據整個南下路段，現況混亂，一度傳出6輛車追撞事故，有人受困。

警方到場了解，陳姓男子（34歲）駕駛自小客車，在縣道191線北往南向中線車道行駛，行至事故路口時疑因未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈鍾姓男子（36歲）自小客車，又推撞前方兩部停等紅燈王姓男子（51歲）及蔡姓男子（56歲)的自小客車。