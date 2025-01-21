快訊

吉伊卡哇再爆「燈籠之亂」！高雄燈會聯名提燈喊近千元 議員：造福黃牛

嘉義深夜規模6.4地震 專家：緊急避難包「這1物」不可缺

貝佐斯未婚妻「1穿搭」性感現身川普就職 祖克柏「凍未條」尷尬影片曝光

帶國小童把風 西瓜賊如不想坐牢要付罰金4萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣林姓男子去年帶丁姓外甥到西瓜田偷西瓜，天亮後瓜農發現20顆西瓜不翼而飛，警方受理報案，循線逮捕林男。彰化地方法院審結，依竊盜罪嫌判處林男拘役40日，丁童無行為能力，不生共犯問題。

判決書指出，林男（18歲）去年5月某日凌晨1點多，騎機車載丁童，另機車左手把拉拖板車到芳苑鄉某西瓜田，林男指示丁童在旁把風，自己到瓜田裡徒手摘20顆西瓜搬到拖板車，載丁童一起離開，兩人朋分西瓜。

警方受理報案，調查每顆西瓜約30台斤，當日行情每台斤16元，20顆西瓜總價值約9600元，調閱路口監視畫面有林男帶丁童在農田附近進出的影像，堪認林男的任意性自白與犯罪事實相符。

彰化地院認為，林男在偵查中坦承不諱，而丁童是未滿12歲的無責任能力人，雖與林男共同行竊，無刑事責任能力，與林男並無共同正犯關係，又林男利用丁童犯罪，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，另林男拘役如易科罰金，每日以1千元折算，犯罪所得應宣告沒收。

彰化縣林姓男子帶國小童偷西瓜，被彰化地方法院加重其刑判處拘役40天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣林姓男子帶國小童偷西瓜，被彰化地方法院加重其刑判處拘役40天。記者簡慧珍／攝影

西瓜 關係

延伸閱讀

新北機動派出所春節上場 受理報案24小時不打烊

高雄藥頭赤裸陳屍租屋處 身中6刀凶嫌下手原因曝光

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

柯文哲得在看守所過年 醫喊踏出「革命第一步」：專心坐黑牢

相關新聞

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

1名菲律賓籍女遊客到新北市平溪遊玩，在平溪線十分火車站前鐵道旁，要拍攝與進站列車同框照片時，雙臂張開時遭列車碰撞，整個人...

嘉義大貨車與雙載機車碰撞 35歲母親與2月大女嬰雙亡

嘉義縣大林鎮昨天下午有輛大貨車與雙戴機車發生車禍，造成35歲女騎士與2個月大女嬰送醫後雙雙不治...

帶國小童把風 西瓜賊如不想坐牢要付罰金4萬元

彰化縣林姓男子去年帶丁姓外甥到西瓜田偷西瓜，天亮後瓜農發現20顆西瓜不翼而飛，警方受理報案，循線逮捕林男。彰化地方法院審...

衛福部玉里醫院火警157名住民全部疏散 1照服員嗆傷送醫

衛福部玉里醫院新興院區今天下午火警，玉里消防分隊獲報前往救援，157名住民由醫護人員等協助全部疏散，僅范姓照服員輕微嗆傷...

酒駕超車自撞分隔島還波及別車 23歲男駕駛遭送辦

台中市潭子區昨天發生酒駕車禍，男子涉及酒駕超車不慎，自撞分隔島還波及別車，警方將依公共危險罪嫌送辦。

更生人住家殘破 天行者協會助修繕…終可在新家安心過年

基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復。基隆市天行者慈善協會得知狀況後，啟動「黃光計劃」，運用急難救助經費協助修繕房屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。