酒駕開車自撞分隔島還波及別輛車 警方送辦

台中市潭子區昨天發生酒駕車禍，男子涉及酒駕超車不慎，自撞分隔島還波及別車，警方將依公共危險罪嫌送辦。

大雅警分局調查，昨天上午11時30分許，在潭子區中山路三段與弘勇街路發生酒駕交通事故。

23歲宋男駕駛轎車沿中山路三段（往北屯方向）行駛中間車道時，向左超車不慎自撞中央分向島頭後，車身向右側翻覆，失控波及另一部行駛中54歲張女駕駛的轎車，車上有江男乘客，致宋男車輛全車嚴重受損，張女車輛車頭受損。

警方依規定到場處置，轎車駕駛及乘客均手腳擦挫傷，宋男鎖骨骨折，送醫後無大礙；另宋男經檢測有酒精反應，酒測值超標，後續將依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。