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更生人住家殘破 天行者協會助修繕…終可在新家安心過年

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復。基隆市天行者慈善協會得知狀況後，啟動「黃光計劃」，運用急難救助經費協助修繕房屋，並趕在農曆年前完工，今天讓更生人家庭住進「新家」，安心好年。

天行者慈善協會執行長黃永翔表示，經由基隆市政府社會處轉介，協會得知案家居住的兩層樓建築，2樓房間與1樓廚房的樓板，年久失修而破損下陷，影響居住安全與日常生活。因為案家經濟困難，無力支付修繕費用，協會決定啟動黃光計畫，與財團法人台灣更生保護會基隆分會合力協助修繕房屋。

黃永翔說，天行者慈善協會長期投入公益活動，身為執行長兼黃光計畫主持人，協會過去4年多來已與公部門合作，完成15件弱勢家庭房屋修繕工程，總金額超過300萬元。改善居住環境不僅能提升安全性，也能帶來更多生活希望與尊嚴，希望透過修繕行動，讓弱勢家庭感受到社會的關懷與支持，進而重建對生活的信心。

更生保護會基隆分會主委林正峰表示，黃永翔也是更生輔導員，在了解案家背景後，協會除出面修繕房屋，並安排輔導訪視。分會今天也準備生活物資及冷凍食品，為案家解決燃眉之急，後續會持續關懷及輔導，協助更生人家庭度過難關。

基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，更生保護會基隆分會致贈生活物資及冷凍食品，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供
基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，更生保護會基隆分會致贈生活物資及冷凍食品，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供
基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供
基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供
基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供
基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供
基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供
基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供
基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供
基隆市有戶更生人家庭的房屋受損，無力修復，基隆市天行者慈善協會運用急難救助經費協助修繕，讓更生人家庭安心好年。圖／基隆市天行者慈善協會提供

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