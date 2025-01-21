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衛福部玉里醫院火警157名住民全部疏散 1照服員嗆傷送醫

中央社／ 花蓮縣21日電

衛福部玉里醫院新興院區今天下午火警，玉里消防分隊獲報前往救援，157名住民由醫護人員等協助全部疏散，僅范姓照服員輕微嗆傷送醫治療；火災發生原因待消防局進一步鑑識。

衛生福利部玉里醫院發布聲明表示，今天下午3時10分新興院區庫房發現明火，3時20分左右由病房人員自行撲滅；發生當下新興院區一區總人數157名住民，已由醫護人員及各專業人員協助全部疏散完畢，住民和工作人員均安全，請大眾及住民家屬安心。

衛福部玉里醫院長簡以嘉等人也很快到場關心原因及狀況，目前清查所幸僅財物損失，人員都已安全，後續也請醫護人員協助觀察及確認住民健康狀況，也全力安撫住民情緒。

范姓照服員輕微嗆傷送醫，簡以嘉到榮民總醫院玉里分院急診室關心慰問，並感謝其第一時間救火的英勇行為，當下也對其家人允諾會好好照顧范員，請家人放心。

衛福部玉里醫院表示，為守護住民安全，非常重視消防安全，每年依照法規定期更換消防設備，也定期辦理工作人員及住民消防逃生訓練，因此這次事件住民們及工作人員皆能迅速安全撤離。

衛福部玉里醫院新興院區21日發生火警，157名住民由醫護人員等協助全部平安疏散，僅有范姓照服員輕微嗆傷送醫治療。（衛福部玉里醫院提供）中央社
衛福部玉里醫院新興院區21日發生火警，157名住民由醫護人員等協助全部平安疏散，僅有范姓照服員輕微嗆傷送醫治療。（衛福部玉里醫院提供）中央社

火災 衛福部 醫護人員

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