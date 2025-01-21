春節治安總動員 虎尾警察鎮長林嘉弘大方送紅包慰勞
警方加強重要節日共計15天，為使民眾快樂平安過春節，雲林縣警察局規畫一系列安全維護及交通疏導，並借重民防、義警、義交及守望助隊投入協勤，雲林縣長張麗善到各分局慰勞執勤人員，警察出身的虎尾鎮長林嘉弘今天也發送紅包給分局所有警員，充滿喜氣。
縣長張麗善縣長與謝淑亞副縣長於昨晚偕同民防總隊副指揮官張炳耀、民防大隊長蘇振毅、義交大隊長張松竹、義警副大隊長李丁財及警友會理事長吳政憲等幹部，分赴各警察分局慰問，贈送熱食點心，昇樺食品董事長吳裕田也捐贈滴雞精。
縣長張麗善肯定近來雲林打擊犯罪連破大案的成效，強調春節是團圓歡慶的節日，也是鄉親走春出遊熱季，春節期間每天將投入約800人次警力執行安全維護及交通疏導。
虎尾分局除了發送慰問品，本身也是警察出身的虎尾鎮長林嘉弘今天更發放過年紅包，每人600元禮券共計發出12萬元，感謝警察同仁一年來辛勞。
警察局長李建民呼籲民眾春節期間提存大額現金，可申請護鈔服務。出遊前要多留意警方相關交通資訊，讓鄉親及到雲林走春的遊客都能有愉快且平安的春節假期。
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