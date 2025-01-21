挑戰馬博拉斯橫斷走一半高山症、腳扭傷 黑鷹直升機吊掛救2人

一支登山隊原欲以8天挑戰南投縣信義鄉馬博拉斯橫斷系統，但因兩名山友臨時因一人急性腸胃炎與高山症，另一人右腳扭傷請求支援，空勤總隊第二大隊第三隊上午起飛，抵達目標區馬博山屋，中午順利執行吊掛回到竹山消訓中心，交由救護車後送傷患交由醫護人員後送竹山秀傳醫院就診，目前兩人生命無礙。

空勤總隊第二大隊第三隊上午接獲總隊勤務指揮中心通知，執行南投縣信義鄉馬博山屋山難救援緊急勤務，通報表示邱姓男登山客出現急性腸胃炎與高山症，而施姓男性登山客則是右腳扭傷，申請空中後送，由於馬博山屋位處南投縣信義鄉與花蓮縣卓溪鄉交界，在馬博拉斯山東南方，近烏拉孟斷崖稜脊處，因而出動黑鷹直升機前往目標區。

黑鷹直升機9時35分台中機場起飛後，於10時15分到達馬博山屋目標區，經機長及後艙特搜人員評估後，於11時24分進入目標區執行吊掛，並協助傷患上機起飛定向竹山消訓中心，順利於11時47分竹山落地卸載傷患，任務圓滿完成。