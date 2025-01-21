盜墓怪賊出沒…花蓮壽豐月眉公墓墓門屢遭竊 村長只能用這招

花蓮壽豐鄉月眉村公墓近日有盜墓怪盜，偷走超過5處金屬製的墳墓墓門，看到祖先墓門失竊，有民眾忍不住大罵「怎麼會有這樣的事」，尤其年關將近，祖墳卻門戶洞開感到很不吉利，就連月眉村長祖墳墓門也被偷好多次。壽豐鄉公所決定下個月加裝公墓路口監視器，希望能禁止宵小偷竊。

月眉村長張添發表示，近日接獲村民反映，前往墓地祭祖時發現墳墓的鐵門、鋁門、不銹鋼門不翼而飛，初步估算超過5處墓地墓室門戶洞開，不捨先人安葬的地方「被破門」。事實上這不是第一次墓門遭竊，就連自家祖墳墓門也被偷好多次，感到很氣憤也很無奈。

張添發說，自家祖墳這1、2年一直被偷走墓門，裝了又被偷，來回好幾次「實在是很煩」，最後只好用鐵皮跟木頭釘起來，封住墓門口，宵小看到鐵皮不會想偷。他還說，仔細檢查後，發現先人骨灰、骨頭都有被翻動的痕跡，甚至墳墓還被破壞，真的很可惡。

張添發懷疑是吸毒者缺錢偷竊，希望警方能加強巡邏，收廢鐵業者也要去查；而公墓大概1年除1次雜草，由鄉公所負責，偶爾風水師會到公墓做法事。