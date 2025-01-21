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碰撞急閃！高雄轎車衝入稻田 機車雙載7旬老夫婦意識不清命危
高雄市大寮區今天下午發生車禍，1對七旬老夫婦共乘機車，與轎車碰撞，轎車衝進旁邊稻田，老夫婦受創不輕，失去意識，送醫搶救中，肇事原因正由警方調查。
今天下午1時40分左右，74歲的鄭姓老翁騎機車載同74歲的林姓妻子，沿高雄市大寮區永芳路81巷南往北方向行駛，在巷口與沿著鳳林三路596巷行駛的轎車直接撞上。
鄭、林夫婦遭撞人車倒地，2人受傷倒臥不起，駕駛轎車的王姓男子（29歲）未受傷，但是，轎車閃避機車時，衝入旁邊稻田，轎車動彈不得。
警、消接獲報案，趕往車禍現場，發現鄭翁夫婦意識不清，立即由救護車將夫妻倆分別送往國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院急救，生命垂危。
王姓男子經警方酒測，無酒精反應，車禍確實肇事原因待警方調查。
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