二寶媽遭家暴又遇「居家行政」詐騙 泣訴全部身家遭凍結

一名網友遭詐騙集團欺騙，帳號變成警示戶。示意圖／ingimage 詐騙防不勝防，日前有位苦主分享「血淋淋的經驗」，提醒網友「要小心這種居家行政工作」，她指出「對方跟我要郵局存簿封面，結果發現帳戶變成警示戶」，最後帳戶將近10萬都無法動用，讓原PO無奈表示「這是我全部的財產，原以為身上的存款夠用，結果現在求助無門」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，她因為老公外遇又家暴她們，於是帶著兩個孩子搬出來住，原本身上有存款，也順利找到租屋處，大兒子找好學校去上學，看起來一切很好。不過她表示「因為監護權官司的問題，我必須要找工作，律師也說法官不會把孩子判給經濟有問題的人，於是我很積極找工作」。

但原PO指出「後來我找到一個居家行政的工作，上班時對方跟我要了個人資料，還有郵局存簿封面，說要匯款給薪資用，於是我就一起給了」，結果對方突然打電話告知「早上傳封面給廠商，不小心傳錯存摺封面給人，廠商也匯錯款了，請妳幫忙領出來」，結果原PO幫忙領錢後，第三天中午她要去領錢，就發現帳戶變成警示帳戶，她報警後，警察告知「詐欺是公訴罪，一定要等到地檢檢察官有結果出來，到時候如果不起訴，就拿不起訴處分書去警局請他們開通帳戶，重點就是要等結案才能開通」。

這讓她十分慌張，因為戶頭裡有9萬7千多元，那是她全部財產，讓她資金現在運轉不靈，無法帶著孩子離開家暴的生活，這讓原PO難過表示「有沒有知道該怎麼解決，或是其他管道，讓我們一家三口可以先度過這個難關嗎？這是最近真實發生在我身上，血淋淋的詐騙經驗」。