濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

1名菲律賓籍女遊客到新北市平溪遊玩，在平溪線十分火車站前鐵道旁，要拍攝與進站列車同框照片時，雙臂張開時遭列車碰撞，整個人跌倒，意外發生畫面今天曝光，短短20秒相當驚險，所幸送醫後脫險，但鐵警將依鐵路法將她函送鐵道局裁罰。

新北市消防局今天下午近5時接獲報案，十分火車站附近有人受傷，派遣平溪分隊前往救援，抵達時發現菲律賓籍女子頭部有3到5公分的撕裂傷，意識清楚，包紮止血後送往基隆長醫院救治，檢查發現胸部、骨盆都有傷勢，暫無生命危險。

鐵路警察局瑞芳派出所獲報到場調查，意外發生地點是在十分火車站附近，販售天燈的成排商家前。當地有不少遊客購買天燈，不少遊客會趁沒有列車經過的時間，進入鐵軌區域放天燈，拍照打卡。

當地店家的監視器拍下30多歲菲籍女子遭列車撞擊過程，畫面時間昨天下午4時42分23秒，女子先在店家前空地自拍，接著把手機交給男性友人幫她拍照時，發現列車即將通過，要友人改站在列車從她身後駛來的的位置。

女子先是張開雙臂，後來又把雙手交叉放在胸前，接著又張開雙臂時，列車駛過她的身旁，並撞上她的左手，導致她重心不穩跌倒，掉落軌道區，還好沒被輾過。

警局表示，菲律賓女子因拍照不慎，身體侵入軌道路線，遭列車撞擊，待菲女傷勢穩定，製作筆錄後，全案將依鐵路法函移交通部鐵道局裁處。

鐵路法第57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者依同法第70條規定，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上10萬元以下罰鍰；致重傷者，處10萬元以上30萬元以下罰鍰；致人死亡者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰。

新北市平溪區十分火車站附近有名菲律賓籍女遊客（紅圈處），想拍攝與即將經過的列車（藍圈處）同框照片，張開雙臂時遭列車碰撞，倒到地受傷。記者邱瑞杰／翻攝 新北市平溪區十分火車站附近有名菲律賓籍女遊客（紅圈處），想拍攝與即將經過的列車同框照片，張開雙臂時遭列車碰撞，倒到地受傷。記者邱瑞杰／翻攝 新北市平溪區十分火車站附近有名菲律賓籍女遊客（紅圈處），想拍攝與即將經過的列車同框照片，張開雙臂時遭列車碰撞，倒到地受傷。記者邱瑞杰／翻攝