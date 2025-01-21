台中男一個月兩度掛假車牌被抓 哀求辯「送母就醫」警送法辦

台中市謝姓男子在去年底，已被第五警分局警員發現使用已註銷的車牌行駛，未料事隔三周，本月中旬警員巡邏時，又遇到謝男懸掛假牌，謝男向警哀求，「為了載母就醫」，希望警方不要查緝，但謝違法犯行明確，仍將謝依偽造文書罪送辦。

第五警分局松安所警員在去年12月22日巡邏時，發現謝姓男子（22歲）駕駛白色轎車車牌，已被監理機關註記為「註銷車輛」，警員判斷可能車主忘記定檢，前往盤查，但警員細看車牌發現，細部有異常痕跡，謝才坦認，車牌是網購的偽造車牌，警方依偽造文書罪送辦。

今年1月12日，警員巡邏時，又發現謝男駕駛的車輛仍在行駛，謝男疑發現警員在後跟隨，還駛入小巷內，企圖躲避查緝，但仍被警員攔查稽查。

謝男坦認，上次被抓後，會繼續使用假車牌的原因是因母親身體狀況不好，需要開車前往醫院治療，沒有交通工具，對母親就醫實在不方便，為了母親就醫，才會冒險懸掛假牌，據此向警員求情。

警員告誡謝男，此次已是二度懸掛假車牌被抓，載母親就醫不是違法理由，法律面前人人平等，違法行為必須受到相應的處罰，這不僅是對違法者的警示，也是對全體市民負責的態度，依偽造特種文書罪送辦。