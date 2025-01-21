嘉義大貨車與雙載機車碰撞 35歲母親與2月大女嬰雙亡

嘉義縣大林鎮昨天下午有輛大貨車與雙戴機車發生車禍，造成35歲女騎士與2個月大女嬰送醫後雙雙不治，詳細車禍肇事原因調查中，檢警將於今天下午相驗。

警方調查，昨天下午3點32分，35歲蕭姓女子戴2個多月大的女兒騎乘普通重型機車由北往南行駛，行經嘉義縣大林鎮內林里嘉101線2公里左右，與30歲吳男駕駛的大貨車由南往北行駛發生碰撞，蕭女胸部受創、邱姓女嬰身體受創，2人送往大林慈濟醫院急救不治。

司機吳男酒測值為零，女騎士有戴安全帽，詳細事故原因、肇事責任警方調查中。

【中央社／嘉義縣21日電】

嘉義縣蕭姓婦人昨天騎機車帶2個月大的女兒外出，在大林鎮一處路口與大貨車發生追撞，蕭婦與女兒緊急送醫急救，因傷勢嚴重，母女2人仍宣告不治。事故原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於昨天下午3時據報，指大林鎮中興路附近發生嚴重車禍，立即派遣救護車前往，趕抵發現為大貨車與機車車禍，傷者為蕭姓婦人及其2個月大的女兒，均呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救後，仍宣告不治。

嘉義縣警察局民雄分局今天表示，36歲蕭婦剛生產約2個月，昨天騎機車回大林鎮的娘家聊天，直到昨天下午3時左右，騎車帶著2個月大的女兒要去買東西，在行經大林鎮中興路時，欲左轉時，不慎與對向直行的大貨車追撞，因雙方幾乎沒有煞車，撞擊力道大，母女2人被撞飛出去，倒地不起。

警方指出，大貨車駕駛吳姓男子酒測值為零，蕭婦騎車時，將女兒背在胸前，撞擊時，其女兒首當其衝，當場沒呼吸心跳，2人送醫急救，宣告不治時間相繼約20分鐘。