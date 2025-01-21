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年節重點勤務首夜 北市警搗賭場逮通緝犯祭旗

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

警方「加強重要節日安全維護工作」昨展開，台北市政府昨擴大執行聯合稽查，市長蔣萬安帶隊宣示「平安是給民眾最好的年貨」，其中，士林、北投分局勤務中已分別查獲賭博通緝犯等案，將持續淨化年節治安環境。

警方表示，加強重要節日安全維護工作自昨起持續至2月3日，力求治安平穩、交通順暢、民眾安心，台北市政府昨夜結合警政、社會、教育、衛生、消防、都發、環保、建管、商業等各局處聯合稽查，蔣萬安親赴中正第一分局參加勤前教育並宣示，各警分局也集結警力多點開花，擴大臨檢轄內易滋事場所。

其中，北投分局警方昨出動近50名警力臨檢轄內旅館、養生館、卡拉OK、撞球館、棋藝社等場所，查獲1名過失傷害案通緝犯及1名毒品案通緝犯，另查獲酒駕（酒測值每公升0.24毫克）１件１人。

士林分局警方則搗破一處地下麻將賭場1件4人、六合彩賭博3件3人，查獲1名詐欺車手及公共危險案1件1人。

警方表示，年節期間將持續淨化治安環境，有心者切勿以身試法，也呼籲民眾年節期間外出務必時刻注意自身財物安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「加強重要節日安全維護工作」首日，士林、北投分局警方分別查獲賭博、通緝犯等案。記者李隆揆／翻攝
「加強重要節日安全維護工作」首日，士林、北投分局警方分別查獲賭博、通緝犯等案。記者李隆揆／翻攝
「加強重要節日安全維護工作」首日，士林、北投分局警方分別查獲賭博、通緝犯等案。記者李隆揆／翻攝
「加強重要節日安全維護工作」首日，士林、北投分局警方分別查獲賭博、通緝犯等案。記者李隆揆／翻攝
「加強重要節日安全維護工作」首日，士林、北投分局警方分別查獲賭博、通緝犯等案。記者李隆揆／翻攝
「加強重要節日安全維護工作」首日，士林、北投分局警方分別查獲賭博、通緝犯等案。記者李隆揆／翻攝
「加強重要節日安全維護工作」首日，士林、北投分局警方分別查獲賭博、通緝犯等案。記者李隆揆／翻攝
「加強重要節日安全維護工作」首日，士林、北投分局警方分別查獲賭博、通緝犯等案。記者李隆揆／翻攝

北市 臨檢 賭博 通緝 酒駕

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