竹聯幫天堂招待所疑設局勒索 持刀逼賭客下跪打到腦震盪

竹聯幫天堂成員周姓男子等人涉嫌在台北市設招待所，提供德州撲克賭博，持刀逼賭客郭姓男子下跪毆打成傷，強索4萬元，控制約2小時放人。警方不排除是設局勒索，拘提周等13人依妨害自由等罪嫌移送。

警方調查，41歲周姓男子等人在北市忠孝東路一棟商辦大樓租屋設招待所，提供德州撲克、小瑪莉機台賭博及飲酒唱歌；本月10日凌晨，31歲郭姓男子前往玩德撲，遭周等人持折疊刀逼下跪，郭欲從門口逃出被抓回毆打，頭頸部等多處擦挫傷、腦震盪，交付4萬元現金獲釋報案。

大安警分局敦化南路派出所追查，14日搜索招待所及犯嫌住處，拘提周等13人。周坦承動手，稱郭欠賭債4萬元，且口氣不好。